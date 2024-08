Una mirada a la civilització

Des del sud, sovint sentim admiració per alguns costums i maneres de fer dels escandinaus, però malgrat tot, no ens hi emmirallem prou i, malauradament, encara ens separa una gran distància pel que fa al civisme i el bon comportament. Viatjar a Noruega implica fer-ho amb les butxaques ben carregades, però tota despesa queda compensada pel paisatge, la gastronomia, el gaudi i l’aprenentatge d’experimentar què és viure en una autèntica civilització.

Només baixar de l’avió i trepitjar els carrers de la capital ja produeix un primer impacte: L’absència de bullici. D’acord que Oslo no és Barcelona, però els seus més de mig milió d’habitants no es noten per enlloc. Hi són, però ni van amunt i avall a corre-cuita, ni embussen avingudes i carrers. De fet, el cotxe és més aviat testimonial i sovint predomina l’opció de la bici o el patinet que un pot agafar de qualsevol dels punts de recollida repartits per la ciutat i que prèviament les autoritats ja s’hauran cuidat de carregar-ne les bateries. Tots ben posats i col·locats, i si n’hi ha algun d’averiat o fet malbé per alguna possible bretolada (que seria estrany), aquestes mateixes autoritats ja s’hauran encarregat de retirar-lo. També hi ha l’alternativa del transport públic, que allà és puntual, freqüent, còmode i eficient. Unes opcions, les de les bicis, patinets i transport públic, que eviten el caos circulatori o el soroll de clàxons o de frenades, i el més important, tot plegat ajuda a fer salut d’una manera silenciosa perquè allò que es respira és ben pur.

El reciclatge és una altra ‘obsessió’ dels noruecs. Arribar a l’hotel i trobar gots de vidre per tot arreu i un rètol recomanant beure aigua de l’aixeta, que és bona, ja dona pistes que allà, el plàstic està en vies d’extinció. I a fora, els contenidors de colors per reciclar, la majoria amb targeta, com els que ara també es comencen a posar aquí.

De Noruega se’n pot aprendre tot això, i més enllà de l’allau de catalans que com a mínim aquests dies s’hi poden trobar fent el turista, n’hi ha d’altres (i en són uns quants, sobretot joves), que aprofiten aquest benestar i les oportunitats que ofereix el país per treballar-hi una temporada. L’estiu, amb la claror dels llargs dies, és una bona època per mirar de guanyar-hi uns calerons amb un bon sou (allà sí, ben ajustat), que serviran per pagar el curs a la universitat. Una d’aquestes treballadores explicava que a Noruega «puc deixar la bossa on sigui amb la seguretat que la trobaré plena i al mateix lloc». És la conseqüència de viure en un lloc civilitzat.