Comarques que s’inflen i es desinflen

L’any 1931 Ventura Gassol, conseller de la primera Generalitat republicana, va impulsar la divisió territorial de Catalunya en comarques. Per fer el mapa es va enviar una enquesta a tots els ajuntaments, en la qual se’ls feien tres preguntes: A quina comarca penseu que pertany el vostre poble? A quin indret aneu principalment a mercat? Aneu també a algun altre mercat? La primera de les preguntes va donar com a resultat tantes comarques subjectives, amb delimitacions tant contradictòries, que era impossible de gestionar. Els mercats, en canvi, van dibuixar unes capitalitats i unes zones d’influència força semblants al mapa finalment adoptat. I encara que s’hi passi de puntetes, la planta dels partits judicials també es va tenir en compte. Mercats i jutjats formen una combinació guanyadora en l’articulació del territori, ja que per a l’administració la pregunta realment útil no és «vostès d’on són?» sinó «vostès on van?». Tot i això, encara els sortien massa unitats, de manera que el Govern va dibuixar un altre mapa, el de les regions o vegueries. La guerra va estroncar-ho tot.

Al cap de més de noranta anys, la comarca del Lluçanès dona la raó a la ponència de la Generalitat republicana que van decidir ignorar les respostes subjectives de l’enquesta. Promoguda amb una extensió inicial de tretze municipis, la consulta a la població i les resolucions dels ajuntaments van enxiquir el perímetre fins reduir-lo a vuit, que es poden convertir en set si d’aquí a dos mesos la gent d’Olost vota per marxar-ne i tornar a Osona. Llavors la població restant sumaria 4.461 habitants. Per poc, encara serien més que a l’Alta Ribagorça. Que les comarques puguin néixer com bolets i el seu perímetre mostri tanta elasticitat no sembla gaire compatible amb una estructura administrativa estable i rigorosa, i despista a la bona gent que s’havia esforçat a aprendre’s la llista per motius patriòtics. Com volen que ens les prenguem seriosament?