Els buits normatius de la IA

L’aparició de la intel·ligència artificial (IA) està plantejant uns desafiaments significatius a tots els sectors i també a l’àmbit jurídic, especialment pel que fa als buits normatius i les qüestions ètiques de la seva implementació.

Però, malgrat tot, i lluny de ser això un obstacle, aquest escenari representa una oportunitat única per als professionals del dret, ja que ens poden convertir en líders d’opinió sobre com s’ha de regular i aplicar la IA.

Aleshores, quines són aquestes oportunitats a les quals els advocats hem d’estar atents? Què ens depara el futur si abracen la IA?

Doncs ser pioners de la normativa a IA. Arriba un nou camp d’especialització per a l’advocat que, a més d’oferir assessorament a clients sobre els riscos i les oportunitats que comporta, pot participar activament en la creació de legislació i polítiques que en guiïn l’ús ètic i responsable. D’aquesta manera amplien el camp d’acció i a més contribueixen al desenvolupament sostenible d’aquesta tecnologia.

Tenir una educació i capacitació contínua. La IA està canviant la manera com es practica el dret en requerir una actualització constant en coneixements tecnològics. D’aquesta manera es diferenciaran de la resta entenent-ne els fonaments, les aplicacions i les limitacions. Un advocat format a IA podrà oferir una defensa de manera més efectiva als seus clients, anticipar-se a possibles problemes legals i trobar solucions innovadores.

Ser creador de serveis legals innovadors. Els advocats podem aprofitar el seu coneixement a IA per oferir assessorament especialitzat en protecció de dades, propietat intel·lectual, responsabilitat de productes i més. Això no només incrementa el valor que oferim als seus clients, sinó que també ens posiciona com a líders en un mercat cada cop més competitiu.

Fomentem la confiança pública en la IA perquè estem ajudant a construir un marc ètic i legal al voltant d’ella. En advocar per la transparència, l’equitat i la responsabilitat, podem assegurar que aquesta es desenvolupa de manera que respecti els drets fonamentals i promogui el benestar social.

L’era de la IA representa doncs un moment de transformació per al sector jurídic i els advocats tenim l’oportunitat de liderar el camí, abordant els desafiaments i aprofitant les oportunitats que aquesta tecnologia emergent ens presenta.

No és una amenaça per a l’advocacia sinó tot al contrari, és un moment per demostrar capacitat d’adaptació i innovació i en fer-ho, contribuïm de manera significativa a la millora de la professió i el desenvolupament d’una societat més justa.