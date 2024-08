Maleïts algoritmes

No sé si a vosaltres us passa, però a Twitter, ara X, m’apareixen un munt de missatges d’extrema dreta que fan esgarrifar. Jo no sé massa com funciona la cosa, però sí que sé que no he pitjat pas el piu que apareix a la pantalla per seguir a aquesta colla, uns i altres, que desprenen un odi visceral cap a tot allò que pugui suposar diversitat. De tot tipus: religiosa, de gènere... També al que ells mateixos anomenen «rojos» i al perro Sánchez, a qui veig que tenen una veritable mania. Se m’ha omplert, vaja, de gent que no m’importa amb missatges que encara m’importen menys. Algú sap perquè em surten?. És culpa del algoritmes? He fet alguna cosa malament? Són el que en diuen bots? La majoria són anònims. Així d’entrada em va al cap un tal Avi Siset que va pregonant a tort i a dret notícies falses que generen alarmisme a qui se les creu. Fa poc, un altra d’aquests personatges que es creuen purs i nets, feia sortir una foto on hi apareixien un grup de dones tapades i deia textualment que la gent marxa de Manresa perquè n’està farta d’aquesta gent. Sense aportar dades ni res que s’hi assembli, i amb l’agreujant que la foto no era ni de Manresa. Ho va fer, doncs, amb tota la mala llet del món per generar això, odi. Pallasso, li va etzibar algú. Pallasso és poc. Més recentment, arran de l’apunyalament mortal d’un nen d’11 anys a la ciutat toledana de Mocejón, ja hi va haver qui al cap de molt poca estona ja va escampar que havia estat un marroquí, quan ni tan sols s’havia detingut ningú. I un altre tuitaire amb malícia va intentar que la gent es revoltés tipus com el que va passar al Regne Unit, on l’extrema dreta ha provocat seriosos aldarulls al carrer. Més pallassos, però de terror, no pas dels que fan riure. Com es combat això? D’entrada advertint a la gent que aquests missatges són falsos. Ni cas. A partir d’aquí, però, només s pot apel·lar al sentit comú si es té en compte, per exemple, que el propietari de X, el més que multimilionari Elon Musk, és el primer en difondre teories conspiradores, notícies falses i missatges d’odi a la diversitat juntament amb el seu amic Donald Trump. Hi ha un periodista nord-americà, Kyle Chayka, expert en el món digital, que pensa que X està acabat, que Instagram fa fàstic i que Facebook ja fa vuit anys que és mor. Afirma que ara ja no saps amb qui estàs parlant ni a qui et dirigeixes. I d’això se n’aprofiten els pallassos. Total: Algú sap com vèncer o com a mínim despistar als algoritmes? n