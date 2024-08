De la Manresa de 1859 a la del trauma

És difícil fer-se a la idea del que devia suposar per als manresans del 1859 estrenar el mateix any, i en només dos mesos, el tren i els llums de gas als carrers. No crec que hi hagi hagut cap altre any en què la ciutat hagi canviat tant i tant de cop, si deixem a banda, és clar, el 1348, quan la pesta va matar més d’un terç de la població, el 1713, quan els borbònics van cremar gairebé la meitat de les cases, o el 1811, quan els francesos en van cremar una tercera part. Catàstrofes a banda, 1859 va ser l’any en què res no va tornar a ser igual.

Ara que tendim a pensar que ningú no ha vist el món canviar tant com nosaltres, ens convindria posar-nos en la pell d’un ciutadà acostumat a circular pels carrers de l’hivern manresà a les set de la tarda, negre fosc, ajudat només per uns fanals d’oli que devien fer més ombres que altra cosa, i trobar-se, d’un dia per un altre, amb uns llums de gas que canviaven per sempre la percepció que es tenia de la nit. I aquest prodigi, que es veia encara en molt poques ciutats catalanes, s’afegia a l’arribada, aquell mateix estiu, del tren de Barcelona. Fins llavors la ciutat tenia una única carretera per on podien passar els carros, la de can Massana, que s’havia obert feia poques dècades i s’havia considerat un gran progrés a l’abast només de les ciutats importants. De cop, per anar a Barcelona ja no calia traquetejar durant 12 o 13 hores en una tartana; n’hi havia prou amb seure poc més d’una hora en un vagó. Anaves a Barcelona al matí, tornaves a Manresa al vespre, i la trobaves il·luminada. Aquella Manresa no va deixar d’enlluernar els seus ciutadans encadenant meravelles durant més de mig segle, gairebé fins a la guerra. La consciència col·lectiva que l’acceleració iniciada aquell 1859 va deixar a la ciutat ha resultat ser inesborrable. La Manresa gran era molt gran, és molt a prop i ha deixat molta empremta en la memòria profunda de la ciutat. Per això el declivi actual és viscut com un trauma. No és tan estrany.