Notícies fresques

Podem badar envers moltes coses i com que estem a l’estiu, ho faré amb relació a notícies que han sortit, fa poc, referides al consum de psicofàrmacs en menors de divuit anys; el títol de l’article d’aquesta setmana és més perquè els hi falta un punt de maduració, no perquè aportin un aire fresc a la calor. Com diu aquell, intentaré posar llum a la foscor.

Sempre he manifestat que medicar a les persones amb disfuncions psiquiàtriques no és el primer objectiu d’una teràpia, però que moltes vegades cal ajudar al cervell de la persona atesa i valorada clínicament, a funcionar millor i llavors pensar en altres abordatges terapèutics complementaris. Una consideració prèvia, cal un diagnòstic establert, i que el pla de treball consideri tots els factors interns i de l’entorn de la persona. Tornem a topar en la confusió de malestar emocional i disfunció psiquiàtrica.

Els psicofàrmacs reben garrotades per tots costats, tant de dins com fora dels professionals sanitaris. No tots els psicofàrmacs són de la mateixa família, però els antidepressius i els ansiolítics són els que més reben. Segons les dades facilitades, en els centres de salut mental infantojuvenil de Catalunya, per menors de divuit anys recordo, resulta que 8.241 menors se’ls hi va prescriure un, mal anomenat antidepressiu, i 1.948, un ansiolític. Els números que ens diuen que, per aquests fàrmacs, un 0,75% de la població (menors de 18 anys) han consumit aquest fàrmac. Ara cal aprofundir en la dada, per fer-se la pregunta d’aquests, quants han anat a buscar la recepta, almenys tres mesos seguits? Aquí la xifra baixaria en picat; ja sé, pels detractors d’aquestes medicacions, això és una sort, són més intel·ligents els menors que els prescriptors. També es dona la xifra que 12.148 menors han consumit, podríem dir han anat a buscar a la farmàcia, algun psicoestimulant, que són fàrmacs que es recepten per l’anomenat Trastorn per Dèficit d’Atenció (amb o sense) Hiperactivitat; una dada pràcticament igual que la que coneixíem cap a l’any 2013; ni s’està medicant en excés ni s’està drogant a la població infantil. Segurament hi haurà algun menor que no li caldria, però darrere una recepta (un document públic) hi ha una decisió clínica.

Si el 50% de les disfuncions psiquiàtriques comencen abans o al voltant dels quinze anys (OMS. dixit ) és raonable pensar que en una atenció integral caldrà, no sempre, prescriure i fer-ho raonablement dins un pla terapèutic holístic. No fer-ho tindrà conseqüències en el desenvolupament, maduració cognitiva i en el projecte vital, absentisme educatiu i atur, relacions interpersonals, trastorns de la conducta...

El CatSalut, demana que un mínim del 15% de les persones ateses tinguin un diagnòstic amb criteris de severitat, llavors què fem? Els diagnostiquem i els deixem a teràpies no efectives. La xarxa pública no s’ha de centrar en les condicions més disfuncionals? Podríem aprofundir més en les dades, com el biaix de gènere, però sent coherents, no són dades per espantar a la població.