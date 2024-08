Contra la soledat de la gent gran

La feina que fa la Comunitat de Sant Egidi a Manresa, i que avui expliquem en aquesta edició, és un recordatori molt sonor i exigent del repte que suposa per a la societat catalana d’aquesta època atendre la gent gran de la manera que mereix, i que no és només proporcionant-li una pensió que li permeti posar un plat a taula i una assistència sanitària que li allargui la vida. La gent gran, els pares i mares dels qui avui són persones madures i exerceixen el lideratge de la societat, plantegen en aquest temps nostre necessitats que van molt més enllà de tot això. L’allargament generalitzat de la vida fa que les persones de més de vuitanta anys que poden gaudir de bona qualitat de vida si disposen d’una atenció suficient siguin munió, i aquesta atenció ha de contemplar necessàriament la lluita contra la soledat. Ciutats envellides com Manresa tenen enterrades en vida a casa seva una pila de persones soles -principalment dones vídues- que suporten una existència profundament infeliç perquè estan soles i ja no estan en condicions de sortir a buscar companyia i socialització. Atendre aquesta necessitat tan generalitzada ha de ser un objectiu del sistema de benestar. Organitzacions com Sant Egidi hi poden ajudar, però l’administració s’hi ha de posar al davant. És un problema massa gran i massa cruel per ignorar-lo.