Els projectes que el PSC hereta del PSC

Com que 17 anys no són res, el govern socialista de Salvador Illa es trobarà ara, si furga una mica en les carpetes del darrer cop que el PSC va estar al capdavant de la Generalitat, els projectes que aquells socialistes van presentar amb bombo i plateret i que o no van voler o no van tenir temps de portar a terme. Ves per on, ara en tindran una segona oportunitat. I resulta que, a més, l’home que els va presentar o avalar, Manel Nadal, és ara, una altra vegada, el número 2 del departament que s’ocupa de les infraestructures, aquesta vegada amb Sílvia Paneque com a consellera. Es pot fer un apunt tangencial: en aquell moment, el conseller Nadal va posar el seu germà de número 2; en aquest moment, la consellera Paneque posa el seu marit com a cap del gabinet. Serà interessant veure com reprèn ara el PSC el fil que va quedar tallat el 2007 quan defensava una autovia de quatre carrils des de Manresa fins a la C-58 o un tramvia entre Manresa, Súria, Sallent i Sant Joan que Nadal va presentar personalment a la capital del Bages el 2009. Efectivament, els temps han canviat. Però el PSC -i Manel Nadal en particular- hauria d’afanyar-se a aclarir què es pot esperar ara de la seva obra de govern. Si el projecte en execució al sud de la C-55 ha de ser reformulat, convindria saber-ho, i si podem esperar el tramvia, també. Passem comptes.