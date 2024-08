El gegant Obama vist des del nostre Liliput

El 4 de novembre de 2008, Barack Obama s’adreçava a 240.000 persones al cor de Chicago. La dona que el va criar, la seva àvia materna, havia mort dos dies abans i no va poder veure la seva victòria. El primer president negre dels EUA pronunciava el discurs d’acceptació i feia plorar d’emoció milions de persones. Jo en vaig ser una. Obama no només simbolitzava la caiguda (aparent) d’una barrera racial; també encarnava el triomf d’una il·lusió col·lectiva modelada per la intel·ligència i contra l’estupidesa. Després va venir la realitat. Obama és un il·lustrat pragmàtic, i de la mateixa manera que va negociar tot el que va caldre per fer possible l’Obamacare, va aprendre la lliçó d’Iraq i Afganistan i es va negar a intervenir militarment enlloc on pogués quedar atrapat. Va voler un paper secundari en la desastrosa operació internacional contra Gaddafi a Líbia, i es va negar a intervenir a Síria tot i que tenia davant dels seus ulls un règim que estava massacrant la seva gent en una guerra civil apocalíptica. Als que li exigien que hi enviés l’exèrcit, Obama els feia una vegada i una altra la mateixa pregunta: «si comencem, quan i com acabem?» I com que la pregunta no tenia resposta, la potència indispensable es va creuar de braços. Ahir el vàrem veure un altre cop en un gran escenari a Chicago i un altre cop ens va magnetitzar amb el seu carisma de jugador de bàsquet convertit en intel·lectual de passarel·la. Els mitjans han destacat que va regalar a Kamala Harris un «Yes she can» que, en realitat, li va apuntar una espontània des del públic i que ell es va limitar a repetir sense donar-hi importància. La frase havia estat utilitzada ja en una pila d’ocasions. Però no ha estat un veritable eslògan fins que ahir va sortir de la seva boca. Obama ha acabat sent més gran que la seva obra. Potser hauria de ser al revés. Però en un país de polítics minúsculs com el nostre, et deixa amb la boca oberta.