Temps per fer esport

El bon amic i articulista d’aquesta casa Pere Gassó es preguntava, en una tribuna publicada ara fa una setmana: «I ara que tenim conselleria, què fem amb l’esport?». Aquest era el títol que l’encapçalava, posant sobre la taula en la seva exposició l’envergadura i la incidència social que té aquest àmbit. «La pràctica esportiva no és només sinònim de competició, d’alt rendiment. Ho és també de cohesió social, d’integració, de salut», posava ell de manifest, una afirmació que subratllo i signo a ulls clucs. També quan deia que «hi ha poques coses tan integradores com l’esport». I encara més quan hi afegia que «Catalunya és un país on l’esport és també cultura i escola de valors [...] El nostre país és ple d’entitats que tenen la capacitat d’unificar sota un mateix paraigua el lleure, la salut, la competició i la cohesió social».

Arribats a aquest punt, jo en faig una altra de pregunta: Què n’ha quedat d’aquella Oficina de la Reforma Horària (que, per cert, va dirigir un manresà)? Un organisme que, nascut amb bones intencions -i agafant-se a la llavors onada creixent de la conciliació familiar-, propugnava un pla (un de tants) amb el seu bonic títol (Pla Viure Millor) per, afirmava, «dotar-nos d’instruments per recuperar temps i qualitat de vida». I que, amb l’horitzó del 2025 (l’any que ve) posava el compromís que Catalunya s’equiparés a estàndards europeus perquè «les persones puguin viure amb uns horaris més racionals i saludables». No m’ho invento. Ho trobaran, per exemple (fent una senzilla cerca a Internet), recollit en una nota de premsa publicada el juliol del 2020, que concloïa que aquest era «el fruit de la feina i el compromís dels 110 signants del Pacte per a la Reforma Horària i del món local».

I, si han arribat fins a aquest punt, potser vostès es preguntaran: «Per què lliga naps amb cols?». Doncs perquè per tal que l’esport pugui seguir sent (i sobretot potenciant) aquest espai de cohesió social, d’integració, de valors i de salut cal un element essencial, infraestructures a banda: cal el temps. Temps racional. En el meu entorn immediat, estic tip de veure joves (de 18, 20 o 22 anys), que han estat bons practicants d’esport de clubs, lligats als seus valors, que els han hagut de deixar perquè, per exemple, uns horaris universitaris surrealistes els impedeix, senzillament, entrenar i competir. Els expulsa d’aquest cercle de virtuts. A banda de conselleries, intencions i plans, caldria un element encara més important. Coherència. Sinó, tot queda en brindis al sol.