Transvestisme polític

Ja és prou coneguda aquella frase d’en Groucho Marx: «Aquests són els meus principis, però si no li agraden, en tinc uns altres». Aquesta màxima del còmic nord-americà té bons mestres i alumnes avantatjats en el panorama polític espanyol.

Hi ha polítics que quan s’ensumen poder perdre el seu «modus vivendi» no dubten a transformar-se. A les darreres eleccions europees va cridar-me l’atenció la transmutació d’en Juan Carlos Girauta i Vidal. Un personatge amb un llarg recorregut polític. Va iniciar el seu itinerari a l’extrema esquerra i l’ha acabat a l’extrema dreta. Va començar la seva carrera política a la Jove Guàrdia Roja; després el Partit dels Socialistes de Catalunya; després el Partit Popular; després Ciutadans-Partit de la Ciutadania; i finalment (de moment) a Vox. Una interessant evolució política. D’extrem a extrem.

El seu trànsit pels diferents partits és ben curiós. En el trajecte recorregut amb el Partit Popular va presentar-se a les eleccions municipals de Castelló d’Empúries i no va ser elegit regidor; va presentar-se a les eleccions del Parlament de Catalunya i no va ser elegit diputat; va presentar-se a les eleccions del Congrés dels Diputats i tampoc va ser elegit. Amb aquest bagatge tan poc productiu va decidir abandonar el Partit Popular i prosperar amb altres opcions polítiques.

Ara és eurodiputat per Vox. Fa uns anys, en una entrevista que pot visualitzar-se per les xarxes socials, aquesta era la seva opinió referent al partit d’extrema dreta que ara representa: «és un moviment populista basat en la ràbia, amb uns sentiments que detesto, i sense projecte per a Espanya». Que cruel és l’hemeroteca.

Per cert, vet aquí els avantatges d’un eurodiputat: un sou de 10.075 euros bruts mensuals; 7.853 euros nets; dietes per a diferents conceptes que poden arribar fins a 5.000 euros mensuals; una pensió de jubilació a partir dels 63 anys i que és compatible amb altres pensions que l’eurodiputat pugui tenir... I anar-hi anant!

Avui, en llegir la composició del nou govern de la Generalitat de Catalunya m’ha cridat l’atenció el nomenament del nou conseller de Justícia en Ramon Espadaler i Parcerisas. Durant 28 anys va militar a Unió Democràtica de Catalunya on va ser president del Consell Nacional i també va ser secretari general de la coalició/federació de Convergència i Unió (CiU). Va ser diputat al Parlament de Catalunya en diferents legislatures arribant a ser conseller de Medi Ambient i posteriorment conseller d’Interior de la Generalitat.

Després de l’extinció d’Unió Democràtica de Catalunya va ser membre fundacional d’Units per Avançar on és secretari general. Aquesta nova formació política ja fa set anys que col·labora electoralment amb el PSC. D’aquesta manera l’Espadaler ha pogut continuar mantenint el seu escó de diputat. Ara, el polític democristià, màster en doctrina social de l’Església per la Universitat Pontifícia de Salamanca, ha vist recompensada la seva metamorfosi política i novament torna a ser conseller, ara de Justícia i Qualitat Democràtica. Un altre funcionari de la política que als seus 60 anys (compleix 61 el proper mes) ja té assegurada una bona jubilació.