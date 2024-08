Tot i que al principi de la democràcia hi havia cert recel vers a les diputacions, avui parlis amb l’alcalde que parlis, del color polític que sigui, no li diguis de treure la Diputació que et dirà que el deixes sense el seu principal suport. És la institució de segon grau per excel·lència i és qui els ajuda a tirar endavant tant els projectes com el dia a dia. Les ciutats i els pobles mitjans i petits del país tenen amb la Diputació l’eina prestadora de serveis en xarxa que els permet atendre els seus ciutadans amb un alt nivell d’eficiència i eficàcia.

Fa unes poques setmanes la Diputació va aprovar el Pla d’Actuació de Mandat 2024-2027 el conegut com a PAM provincial que és l’instrument que assenyala els objectius estratègics, els projectes transformadors i els programes que desplegaran l’acció de govern de la Diputació en aquests quatre anys de mandat. Un document que reforça el compromís municipalista de la Diputació de Barcelona, tot vertebrant una xarxa de governs locals que contribueixi activament a la sostenibilitat, l’equitat territorial i la cohesió social a la província de Barcelona

El segell del PAM 2024-2027 es basa en la innovació pública entesa com l’eina de millora de les polítiques i els models de gestió i prestació de serveis públics locals, per tal d’accelerar la localització de l’Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible, així com les agendes urbanes i rurals. D’altra banda, la Diputació vol impulsar aquesta innovació en direcció a la promoció i a l’exerció de nous drets de la ciutadania, com són el dret a la cura, el dret a la digitalització inclusiva o el dret als usos del temps. Per tant, posant a l’abast dels municipis més i nous serveis.

El PAM dona resposta a aquestes qüestions, amb la voluntat de repensar el territori de la província com una unitat, tot promovent un municipalisme transformador d’acord amb les directrius impulsades per la Unió Europea. La Diputació de Barcelona entén que, en el context de creixement de la població en les zones urbanes i, en definitiva, d’hiperconnexió territorial i personal gràcies a la tecnologia digital, cal elaborar estratègies territorials que integrades englobin polítiques tant en l’àmbit urbà com en l’àmbit rural.

Per aquest motiu, la Diputació estableix el desplegament de l’Agenda Urbana i Rural com una de les prioritats d’aquest mandat, per tal d’oferir recursos necessaris perquè els municipis puguin fer front a reptes com la gestió de l’aigua, la vulnerabilitat social i climàtica, l’accés a l’habitatge o l’especialització professional, entre d’altres, a més d’apostar per la triple sostenibilitat territorial, econòmica i social. És a dir, per la restauració ecològica del paisatge, per la consolidació d’una economia verda i per la plena cohesió social. Basat en aquest plantejament, el PAM es desplegarà mitjançant 18 projectes transformadors i 70 subprogrames pressupostaris previstos per donar servei als 311 municipis i als 12 consells comarcals de la província.