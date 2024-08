Lavabos d’estació com a símptoma

Una magnífica manera de valorar si un país està ben organitzat i funciona és examinar els seus lavabos públics. Que siguin més bonics i moderns o menys dependrà de la riquesa de l’estat, però que hi hagi el que hi ha d’haver i estigui ben mantingut depèn de la qualitat general del país i també, diguem-ho tot, del civisme de la seva gent. Afortunadament, Manresa i Catalunya són molt millors que els lavabos de l’estació d’autobusos de Manresa. Al d’homes falten les portes de dos dels tres compartiments amb tassa, inclòs el previst per a persones amb mobilitat reduïda. Això vol dir que aquest tipus de persones no poden utilitzar el seu lavabo per fer coses que requereixin seure a la tassa si no volen fer-ho a la vista de tothom, i que si desapareix l’única porta que queda el problema el tindrà absolutament tothom. Pel que fa a les dones, només hi ha un cubicle disponible, els altres estan espatllats. I l’aspecte general és de descura absoluta, encara que s’aprecia que hi ha un servei de neteja regular perquè, malgrat tot, no estan bruts. Una instal·lació així és inacceptable i ofereix una imatge inadmissible de la ciutat i del país. Hi ha un pla per realitzar millores a tota l’estació, tota ella vella, decrèpita i incòmoda. S’havia d’haver aplicat aquest 2024. Però, com passa sovint, la data pràcticament s’ha esgotat i encara no se’n sap res. Deu haver anat vàter avall.