Tres bombolles i ja som vuit milions

L’any 2000 Catalunya estava estancada en els 6,1 milions d’habitants, els de l’eslògan. Set anys després ens vàrem llevar un dia al matí i en tenia un milió més. I del 2007 al 2024 en va guanyar un altre milió. Catalunya estava condemnada al declivi per fallida demogràfica i s’ha trobat, de cop, amb una onada d’immigració com la dels anys seixanta i setanta, però aquest cop d’orígens variadíssims. Fins al 2007 les zones urbanes van ser les principals receptores perquè molts immigrants acudien atrets pel boom de la construcció, però en els anys següents el creixement es va estendre poderosament a l’ampli cinturó de l’interior del país on es concentra la indústria de la carn, molt necessitada de mà d’obra no qualificada. Es dona un fenomen similar en pobles petits de la costa que són monocultius turístics que necessiten molts treballadors poc formats, i el paisatge social dels quals també està canviant dràsticament. Com a conseqüència, Catalunya gaudeix d’una renovació demogràfica providencial que evita la decadència per mort vegetativa, però també s’enfronta a un repte existencial enorme per preservar els seus trets nacionals i la qualitat dels seus serveis públics. I el xocant és que els motors que ho han provocat són un boom constructor del qual es van beneficiar sobretot quatre privilegiats per la turboeconomia d’Aznar, un boom de la carn que també enriqueix uns quants grans propietaris i està generant grans problemes al nostre camp, i un boom turístic insostenible que és una garantia d’empobriment futur. Uns governs sensats i eficients haguessin fet que la construcció, la carn i el turisme, que no són el que ens convé prioritàriament, creixessin de forma moderada, afavorint altres sectors i atraient població a un ritme més lent. Però no: la demografia ha reaccionat espontàniament a una economia que va a la seva bola, com si els governs que tant ens manen ni planifiquessin res ni governessin gens. Ehem: ho fan?