En una guerra la pitjor part sempre se l’emporta la població civil, i en la guerra de Gaza això no és una excepció. La setmana passada es confirmava que més de 40.000 persones havien perdut la vida a l’enclavament palestí des de l’inici del conflicte el passat 7 d’octubre. A aquesta xifra se li ha de sumar els 1.200 morts en l’atac de milicians de Hamàs i la Gihad Islàmica Palestina a Israel que va detonar l’operació hebrea per envair Gaza, rescatar els ostatges i acabar amb la milicia islàmica.

Són dades esgarrifoses de les conseqüències d’una guerra que entra en una fase trascendental per mirar d’aconseguir un alto el foc. Malgrat les clares discrepàncies de tots dos bàndols, l’acord sembla, si més no, viable, gràcies a les negociacions que van començar la setmana passada a Doha, Qatar, i que han continuat a El Caire, Egipte. Amb els representants d’aquests dos països i els Estats Units, es busca aconseguir una treva seguint la proposta original que va formular el president dels EUA, Joe Biden, al maig i que consta de tres fases.

Altres noticies de Pol Vilà

Desafortunadament, els objectius d’Israel i Hamas són clarament incompatibles. Els primers volen una victòria sobre els segons i fer-se amb el control de l’enclavament. En canvi, l’organització palestina vol que s’acabi la invasió i que es retirin les tropes ocupants. I hi ha però, un factor clau: l’amenaça a escalada regional del conflicte. L’Iran i Hezbollah podrien perpetrar un atac imminent contra Israel en resposta als assassinats, a Teheran, del màxim líder negociador de Hamàs i, a Beirut, del cap militar del moviment islamista del Líban.

La pressió és màxima per resoldre un conflicte enquistat que podria arribar tenir greus conseqüències per Occident, com ara que les milicies xiïtes al Iemen, Síria i l’Iraq s’hi sumessin, un encariment del preu del petroli o l’involucrament dels EUA a la guerra. Els aspectes que generen més controvèrsia rauen en el fet que Israel voldrà mantenir part de les tropes sobre el terreny i controlar els punts estratègics com el corredor de Philadelphi -la frontera d’Egipte amb la Franja de Gaza- i el corredorNetzarim - que divideix el nord amb el sud de l’enclavament.

Amb tot, està clar que convé calmar les aigües pel bé tothom, però sobretot pels civils, molt castigats. Netanyahu s’ha d’adonar que acabar amb Hamàs serà molt difícil i si vol el retorn dels ostatges, el camí és inequívocament un alto el foc.