Els col·lapse dels monstres

Al bell mig de Berga, a on és creuen l’avinguda central amb un carrer important, hi ha un gran edifici cantoner ruïnós. Un de tants. Ha caigut la teulada amb estrèpit, han hagut d’intervenir els bombers i afecta a tot el entorn. A la pretesament perfecte vila de Gironella el balcó d’un altre immoble s’ha desmanegat i amenaça amb un sinistre. Desastres anunciats i perills per a tot arreu.

De petit a les nits no gosava mirar sota el llit. Estava segur que hi habitava un ser monstruós. La forma de no patir-lo era no mirar. Aquesta actitud infantil es replica en adults en problemàtiques quotidianes i en aquest cas endèmiques. Mirar cap a un altre lloc no resolt cap situació. En el meu cas no hi havia cap ser paorós amagat. Però per tot arreu hi ha construccions esventrant-se. Passen desapercebudes fins que crepiten i s’ensorren.

Malgrat la gravetat escampada, l’escàs interès social combina amb l’insuficient atenció (i acció) pública sobre la decadència de tantes obres velles. Abandonades, les parets s’esquerden i cauen els murs. Queden a la vista del passant els encanyissats de sostres desenguixats, es veuen les bigues de fusta pollades o les parets de tàpia desfent-se. Edificacions velles amb o sense propietari a on la rehabilitació és complicada o impossible. És menys costosa la compra d’un pis nou i no cal paperassa impossible d’obtenir.

Qualsevol estructura de totxos amb més de cinquanta anys és candidata a tornar-se en un perill. Un mal que porta patiment als blocs veïns i als residents. I s’està encomanant carrer a carrer. Sempre m’ha fascinat comprovar com es deterioren els pisos deshabitats. Son cadàvers de rocs i guix consumits per l’oblit dels humans. La deixadesa de tots es cobreix amb una bona escampada de culpes a tercers. A vegades ho és una promotora especulant o cercant una oportunitat de negoci mal comptada. O no es veuen capaços d’erigir-ne de nous per falta de diners. Hi ha casos a on els costos no permeten vendre amb uns certs guanys. Perquè d’això es tracta i per això ho fan els empresaris. En altres algú ha heretat dels pares una casa vella, trinxada o inhabitable. I res més. Quedar-se-la implica enterrar-hi uns diners no disponibles. Fàcil és per l’opinió pública o publicada com aquesta carregar contra els capitalistes del ciment, els bancs o l’ajuntament de cada lloc. Però no resolt el repte comú.

I aquest és complicat però senzill de resumir: a les viles a on vivim hi ha pocs habitatges de la primera meitat del segle XX i anteriors sostenint-se. I ningú amb comandament ho assumeix. Els barris vells perdran el seu nom per entrar en una nova dimensió: el d’illes buides i assilvestrades. Com en tot, l’urbanisme nou no neix perquè el vell no mor.