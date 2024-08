Estiu (5) / XAVIER SERRANO

La fondària de la petjada que deixi aquest estiu dirà si haurà valgut la pena. Són preguntes que escric sense interrogants. Què deixarà pòsit de tot el que hem viscut, si hi haurà alguna cosa que ens haurà tocat l’ànima, si en sortirem millor o pitjor de com hi vam entrar, si ens haurem acostat on volíem anar. El viatge constant i no les vacances és el que compta. Donar voltes, derrapar, fer esses. Anar d’un lloc a un altre. No perdre’s mai del tot, però perdre’s. Necessari. Vital. Caminar enrere. A quatre grapes. Provar de fer-ho. De nit, quan és fosc. Saber tornar on érem o emergir en alguna altra banda, però treure el cap de nou a la superfície. Continuar. L’estiu és la sala d’espera de l’any. Som al no temps. Som al no lloc. A la sala d’espera dels aeroports, indrets fascinants. La pausa entre dos presents. En el lloc del mig no passa res. També hi ha sales d’espera a casa. No són les sales d’estar. No hi ha sofà ni pantalles. Són la finestra, el balcó, forats des d’on mirar enfora als altres.

L’escriptor, apassionat del mar, Mauricio Wiesenthal deia en una entrevista que quan havia de creuar l’Atlàntic ho feia en vaixell i no en avió perquè aprofitava el viatge, guanyava hores per aclimatar-se i preparar-se per al seu destí. L’estiu és el moment precís, és el temps abocat al mig de l’oceà. Entre terres. Podem seure, simplement, i esperar que passin les coses. Les que vindran i que divises a l’horitzó, les que s’esfumen sense avisar, com una cebeta que no peta en una nit de revetlla. Si vas ràpid el temps fuig de tu. No l’atrapes. En canvi, ara, que jau cansat de tant que pesa, el pots vèncer. La calor el congela. Si no vols desembarcar, ni que l’estiu s’acabi, corre a l’altra punta del món, allà on ara és hivern i regna el fred, i juga a fer la guitza a les estacions. El gat i la rata. I espera’t que quan marxi d’aquí la calor arribi allà.

L’estiu no pot ser només un grapat de fotos d’àpats en grup, brindis i cares somrients immortalitzades davant de monuments famosos, platges de sorra blanca i indrets recòndits. Que no ens passi com a l’artista estatunidenca Nan Goldin, de la qual recullo una de les reflexions que apareixen al documental dedicat al fotògraf italià Paolo di Paolo: «Jo creia que no perdria ningú a qui li fes moltes fotos. Ara, les fotos em mostren tot el que he perdut». No sé què en quedarà d’aquest estiu ni què guardarem del viscut. No cal que sigui una història d’amor. Pot ser un record desordenat i il·lògic, un garbuix fet de cançons, veus, una habitació blanca i el cèrvid d’un senyal de trànsit que alerta d’un possible perill en els quilòmetres que falten.