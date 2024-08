L’hora de la veritat

Amb l’Evangeli d’avui es tanca el discurs sobre el Pa de Vida que ens ofereix l’evangelista Joan. Ho fa amb unes paraules més dures que trontollen i provoquen diferents reaccions en alguns dels deixebles de Jesús. Podríem considerar-les com un revulsiu per posar a prova la nostra fe i el nostre amor.

Ara resulta que seguir Jesús no és només una opció còmode i passar-s’ho bé, sinó que també comporta implicar-se fins arribar a una donació total, res queda per mi! Un atac directe a l’egoisme que mina la nostra societat. Una societat que si no ens mengem els altres, ells ens menjaran a nosaltres. Això és precisament el que ens demana: «una entrega personal per aconseguir el bé de l’home, el bé de la humanitat».

Davant aquestes dures paraules hi ha una doble reacció: uns el consideren un llenguatge molt dur i difícil de dur a terme «Qui és capaç d’entendre’l i d’acceptar-lo?», ho diuen en general, que és com afirmar que ningú és capaç, s’escuden en la massa, posició còmoda, no compromet a res. Una excusa molt fluixa! Reconèixer «la pròpia debilitat i les pròpies limitacions és una acte de valentia que ens ajuda a ser millors en tots els aspectes». Altres actuen com Pere i els Apòstols. «On aniríem sense tu?», malgrat no entendre del tot les paraules de Jesús, sempre els trobem al seu costat. Això és en veritat l’amor: obeir i creure a qui s’estima. Pensem en les paraules de Sant Agustí: «No deixen empremta en l’ànima els bons costums, sinó els bons amors». A la llum d’aquest evangeli ens podem preguntar: «on tinc posat el meu amor?, la meva fe? i la meva obediència?»

No arribarem a la meta que ens proposa Jesús en aquest missatge sinó hi ha un canvi. El nostre futur com a persones i com a societat depèn de la capacitat que tinguem per canviar els esquemes purament racionals, que sempre són egoistes, per la proposta d’amor que va més enllà del individualisme egoista. «Ja està bé que pensem que Déu està present en un tros de pa, però també hi és present l’ésser humà que pateix i espera la nostra comprensió i el nostre ajut». La vida és un caminar. Quan ens quedem quiets tot es torna immòbil, potser més fàcil i còmode, però també més fred i més inútil. Hem de saber extreure de les paraules d’aquest evangeli la força que ens impulsi a participar activament en aquest canvi. Hem de donar fermesa a aquella definició de cristià: «algú que no pot renunciar».