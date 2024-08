Michel Guérard. La importància

La vessant didàctica de la cuina m’entusiasma. Històricament, per proximitat, tant el Karlos Arguiñano com el David de Jorge (el Robin Food) han sigut dos referents. Des de la inclusió al nostre dia a dia de les xarxes, la cosa ha crescut desmesuradament i avui tenim una bona colla d’estrelles que ens parlen de cuina de forma distreta a través dels mòbils.

Per la part professional, l’aparició del Ferran Adrià em va impactar, primer amb tota la revolució que va liderar i posteriorment amb dos projectes que són joies aportades al patrimoni culinari. L’elaboració de la BulliPedia (una enciclopèdia de la restauració gastronòmica) i elBulli1846 (el Museu del restaurant que ho va canviar tot) estan configurant un llegat històric de valor incalculable.

Des de la nit de diumenge a dilluns, des de les dues vessants han alabat la figura de Michel Guérard, -el Papa Negre l’anomenaven-, que ens ha deixat als 91 anys.

Se n’ha parlat però menys de la importància que ha tingut.

Jo era conscient de fins on arriba la seva influència. Del que no n’era és de com ho havia generat, de les seves arrels.

Sobretot llegint l’Óscar Caballero, persona de referència per tot el que passa Pirineus amunt i també amb la darrera entrevista que va fer amb Le Parisien he descobert les misèries que la Segona Guerra Mundial li va provocar primer però també que després, amb vint-i-cinc anys va ser nomenat MOF (Millor Obrer de França). Va ser cuiner particular de la família propietària del Lido i el seu primer gran èxit li va arribar amb el Pot-au-feu, un bistrot que li va merèixer multitud d’elogis.

Va mantenir una gran amistat tant amb el Paul Bocuse com amb els Troisgros.

La definició del que va ser la Nouvelle Cuisine la van fer ells, tant amb receptes com amb emplatats. Aquella revolució va ser en bona part responsabilitat seva.

L’altre gran èxit del Michel Guérard va associat a la cuina de la salut, una cuina que aprima, o que almenys no engreixa passat pel sedàs de l’alta cuina.

A Eugénie-les-Bains, a les Landes, junt amb la seva esposa Christine van remodelar un balneari, el primer d’una gran cadena que sorgiria després de balnearis d’aprimament.

Amb la publicació dels seus llibres basats en aquesta cuina, sumant-hi la seva trajectòria i que darrere seu hi sumava fidels ja desaparescuts tals com Alain Senderens o Alain Chapel, s’entén que, en paraules del Ferran Adrià, se n’ha anat «el més gran dels cuiners que he conegut» i que «tots els professionals de l’alta cuina del món, encara que no se’n sigui conscient, estem influenciats per ell».

Com el Ferran, el Michel Guérard també va ser portada de la revista Time… el 9 de Febrer de 1976.

Particularment, conservo un record entranyable. Va ser un estiu on els pares ens hi van dur al meu germà i a mi.

Part de la ruta era anar a dos grans restaurants. El primer va ser l’Arzak de Sant Sebastià, d’on encara conservo la carta d’aquell primer cop.

Era l’any 1991. Tenia quinze anys. Recordo l’aperitiu al jardí, bevent un suc de taronja com a part de l’experiència que seguiria a taula. Tot desprenia un aire tranquil. Es veien les persones allotjades amb una pau i tranquilitat que frapava.

Juraria que formava part de la cadena Rélais & Châteaux, una guia que va tenir un moment àlgid al nostre país com a referència d’una manera de fer hotelera i gastronòmica molt concreta i de la qual l’establiment d’Eugénie-les-Bains n’era un magnífic exemple. Aleshores els establiments de luxe eren com aquest, res a veure amb la música chill-out i l’estètica Eyes Wide Shut d’avui.

Des de que vaig tenir la notícia, porto tota la setmana disfrutant mentalment de com hi vam menjar de bé i de com ens van cuidar.

Un luxe de record!