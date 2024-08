Quan la massa va al Pedraforca

El Pedrafoca és una de les muntanyes simbòliques, belles i conegudes de Catalunya, ascendir-hi és accessible i és una de les més properes a l’àrea metropolitana. En aquestes condicions, és inevitable que també sigui un lloc molt concorregut. Però, tradicionalment, la muntanya (el Pedraforca i totes les altres) eren visitades pels excursionistes i pels alpinistes, gent que tenia una cultura de gremi i que, en general, sabia on trepitjava. Naturalment, hi havia irresponsables i incívics com n’hi ha hagut sempre, però predominava el sentit muntanyenc. Les coses han canviat. Catalunya té dos milions d’habitants més que el 2000, i tota una generació s’ha llançat a viure l’oci amb l’aspiració d’anar a fer la foto més buscada seguint les directrius de les xarxes socials. La conseqüència és que paratges que no estaven massificats ara n’estan, i amb l’arribada de la massa han arribat també els que no saben on van. El Pedraforca pot ser gaudit de moltes maneres, o bé escalant o caminant, però en el primer cas cal una formació específica i en el segon cal un equip correcte i un estat de forma suficient. Si la massificació va creixent, com és de témer, potser caldrà anar plantejant-se que certs espais de muntanya només siguin accessibles amb una certa acreditació. Anar veient créixer la xifra de rescats sense fer res no tindrà molt sentit.