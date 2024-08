A què espera Ercros a Cardona

Una de les darreres coses que ha fet el Govern de Pere Aragonès abans de passar el testimoni al nou Govern de Salvador Illa és publicar en el darrer sospir, al Diari Oficial de la Generalitat del 22 d’agost, l’acord entre el Govern i l’empresa Ercros pel qual aquesta darrera es compromet formalment a presentar un projecte de restauració del runam salí vell de Cardona i a executar-lo un cop beneït per la Generalitat. L’acord va quedar tancat el 2022 i permetia a Ercros liquidar de forma pactada i progressiva la seva factura amb Cardona, on va tenir un bé que va explotar mentre li va convenir, i que va abandonar quan ja no li va sortir a compte, deixant enrere una petjada ambiental i paisatgística que, evidentment, ha de reparar, tant pel seu impacte visual com pels efectes nocius que pot tenir en el Cardener. El principal objectiu del pla de restauració ha de ser evitar que les escorrenties d’aigua de la pluja caiguda sobre el runam corrin descontrolades; han de ser conduïdes de forma segura i desallotjades cap al col·lector de salmorres. Aquest era l’acord signat per Ercros, però l’empresa continua sense moure un dit. La direcció general de Qualitat Ambiental ho ha volgut posar de manifest amb aquest moviment al DOGC. El que cal preguntar-se és què espera Ercros. Incomplirà l’acord descaradament? O potser espera que la portin als tribunals?