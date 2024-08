Durant el Procés, vam sentir a dir, de manera reiterada, que els Mossos eren una estructura d’Estat. Fins i tot, molta gent va interpretar la seva actuació l’1-O com un senyal que la Policia catalana obeïa el govern de la Generalitat. Tanmateix, des de l’Estat es va acusar els Mossos de no aplicar les mesures que l’autoritat judicial havia determinat per impedir la celebració del referèndum.

Posteriorment, es va saber que els comandaments policials havien seguit les instruccions judicials i que estaven disposats a detenir el president de la Generalitat si l’autoritat judicial ho ordenava, cosa que va deixar clar que els Mossos són una policia autonòmica i que, com totes les policies judicials, han d’obeir les ordres dels jutges. Per si quedava algun dubte, durant la vigència del 155, el Ministeri d’Interior va remodelar-ne la cúpula.

El dia de la investidura del president Salvador Illa, els Mossos, en compliment de l’ordre del magistrat Pablo Llarena, van intentar detenir el president Carles Puigdemont, tot i que no ho van aconseguir, ja que després del seu discurs a l’Arc de Triomf, Puigdemont es va fer fonedís. En l’informe presentat al jutge Llarena, queda clar que no contemplaven la possibilitat de no detenir Puigdemont i han reconegut errors en la seva fugida. Admeten que aquest fet ha suposat una taca en el seu full de serveis, i és de domini públic que ha generat malestar entre els seus comandaments.

El més curiós del cas és que encara es digui que els Mossos són una estructura d’Estat, com ha dit aquesta mateixa setmana el president del Parlament, Josep Rull. Segurament seria més apropiat dir que els Mossos són una estructura de l’Estat espanyol, que sempre obeiran les ordres del Poder Judicial i, en última instància, del govern central, com es va veure durant el Procés i com s’ha pogut comprovar novament aquests dies.