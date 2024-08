«Islas Baleares, oh no»

«Todas diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes; lslas Baleares, oh no, Islas Baleares, oh yeah..». Ho cantava el grup Antonia Font a l’àlbum Lamparetes, allà a l’any 2011, i és que, aleshores, a ses illes ja hi havia un munt de gent; segurament massa. Com ara. L’afirmació morir d’èxit es pot aplicar cada vegada més a la gran majoria d’indrets on el turisme ha esdevingut un fenomen de masses. A Mallorca, ja són majoria els llocs on el mallorquí brilla per la seva absència a l’hora de fer el primer contacte entre visitant i amfitrió. Si fa o no fa, com passa a Barcelona amb el català. En algunes cartes de restaurant de l’illa, l’anglès i l’alemany han passat fins i tot per davant de l’omnipresent castellà.

A Valldemossa, considerat un dels pobles més bonics de l’illa, on va viure Chopin, que es va hostatjar en una cel·la de la cartoixa del municipi amb l’escriptora George Sand l’any 1838 -on el pianista va compondre alguna de les seves obres-, en plena efervescència turística, es poden trobar parades de fira damunt d’un carrer empedrat, que ve a ser com sucar un xurro en una copa d’un bon cava o com posar quètxup en un entrecot. Si Chopin aixequés el cap, probablement agafaria Sand i el piano que es va fer portar de París i marxaria corrents.

A Manresa, a l’estiu, hi ha poc turisme perquè el que hi arriba durant l’any -que no és que sigui molt- tria altres èpoques per visitar la capital del Bages. El cap de setmana passat, a la Seu, hi van poder passejar amb tot el temple per a ells sols un grup de pelegrins i, quan ells van acabar, un altre grup amb vuit persones. Res de donar cops de colze per poder encastar el nas al vidre que protegeix el Frontal Florentí i o el crist romànic. Res de posar-se de puntetes per veure entre els caps el retaule del Sant Esperit. No calia. Durant l’estona de la visita només els va acompanyar l’organista assajant de cara al casament que hi havia al migdia. Quin canvi de paisatge! Mallorca envaïda per l’olor de crema solar, per les marques del biquini a l’espatlla, pels gintònics per esmorzar i les cerveses mida Beer Fest per dinar. Mallorca convertida en Guirilàndia i, a 314 quilòmetres de distància, Manresa amb la Seu que molts visitants deuen passar de llarg; molt visible quan s’arriba a la ciutat pel Pont Vell, però mig amagada quan es volta per nucli antic.

Per a l’economia d’una ciutat tenir turisme pot ser un fet diferencial. Quina sort prescindir del de sangria i xancletes a tota hora.