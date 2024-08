El llauner no vindrà

Aquest és el títol d’un llibre de poemes escrit a dues mans per Carlo Fruttero i Franco Lucentini, una de les parelles literàries més prolífiques, interessants i divertides de la literatura italiana. Esclar que també podria tractar-se d’una constatació ben prosaica i real. En els nostres dies es fa més difícil trobar un llauner que un psicòleg especialitzat en arts marcials. Són comptats i van buscats. Si no, feu la prova. Embusseu el l’aigüera amb uns quants grapats de sorra i grava i aviseu el llauner. D’entrada no us serà fàcil aconseguir un nom i un contacte. Quan hi parlareu, us demanarà si esteu amb l’aigua fins al coll, literalment. Si no és així, us dirà que vindrà tan bon punt tingui un forat. Però els forats, en les agendes dels llauners, els paletes i els fusters, escassegen. I és que aquests professionals són llops solitaris, no pas per voluntat pròpia, sinó perquè això d’arromangar-se costa, t’embrutes, tot són presses i escales, no pots teletreballar i amb el que cobres no pots canviar-te el cotxe cada any. Les feines manuals ja no s’estilen. Aprenem a acumular títols i, d’altra banda, som incapaços de canviar una aixeta, la cadena de la cisterna o desembussar l’aigüera. Ni des de la petita ni des de la gran pantalla s’ha bregat mai prou per la dignificació d’una feina tan antiga com evitar inundacions domèstiques. En aquelles pel·lícules reüllades d’una època el llauner apareix com un semental disposat a solucionar l’avaria i de passada revisar les canonades de la mestressa de casa, i ara ens el presenten pispant uns talls de llonganissa en l’anunci d’una coneguda casa d’embotits. I això que, en ser enxampat per la mestressa, aquesta encara li ofereix, obsequiosa i temptadora una cervesa, però és tanta la feina acumulada que no pot atendre tants forats alhora.