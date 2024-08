Mal d’ulls i concert de violí

Ara no perquè el país és de vacances, però la setmana que ve els oftalmòlegs de Catalunya podrien fer front a una allau de consultes. Llargues cues de pacients queixant-se d’un problema de visió dolorosa. «Doctor, estic encegat per tantes coses que fan mal als ulls». I és que els globus oculars dels catalans i la corresponent regió cerebral s’han tornat d’allò més sensibles, de manera que se senten ofesos i indignats. Stéphane Hessel ens ho va reclamar en el cèlebre pamflet: «indigneu-vos!», però el seu propòsit era transformar la indignació en acció revolucionària. Ara que les primaveres dels indignats s’adrecen al cementiri de les notes a peu de pàgina, ens queda el mal d’ulls per certificar que no ens hem tornat plenament insensibles. Als independentistes, per exemple, els fa mal d’ulls –molt– la bandera espanyola al despatx del president de la Generalitat. Una cosa és no tenir valor per despenjar-la de la façana el dia de la independència, i una altra ficar-la al cor de la institució. També fa mal d’ulls que una consellera nomeni la seva parella sentimental com a cap de gabinet; tant, que ha hagut de fer marxa enrere. Tot i que ens podríem preguntar: si el cap de gabinet és el càrrec de més confiança de tot el departament, qui millor per exercir-lo que la persona en la que confies per anar per la vida? També fa mal d’ulls que un altre conseller llogui la germana de l’alcalde de Barcelona, com si estigués prohibit l’exercici de la política per més d’un membre de cada família. Però en matèria de coïssor ocular és notable la que produeix veure com el president del Parlament es baralla amb els Mossos d’Esquadra (i viceversa) per la tocata i fuga de Puigdemont del 8 d’agost, una nova data històrica. Naturalment, sense oblidar com hem de tancar les parpelles per no ofendre’ns amb el «desconcert del concert», i perdó per l’acudit de Codi Penal. Tots toquen el violí i el més calent és a l’aigüera.