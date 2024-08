Pere Pla Parés, el pintor de les 100 «pes»

Vaig conèixer Pere Pla Parés quan jo era molt jove i ell ja era Pere Pla Parés, el pintor de les 3 «pes». De més jove encara jo havia fet autoestop per aquestes carreteres de Déu i com que m’havia anat prou bé quan vaig tenir el primer cotxe, el primer que vaig fer va ser pujar autoestopistes al cotxe. I no em va anar pas malament, potser vaig tenir sort. Ara no sé si ho faria. Va ser un d’aquests dies pujant de Manresa a Navàs que a l’alçada de la benzinera del Lleó (només els que tinguin una certa edat sabran de què els parlo) vaig parar un autoestopista. Vas a Balsareny? Em demana. Sí, li dic. Espera’t un moment, em va dir aquell homenet amb bigotet que, de cop, s’havia esmunyit cap al marge de la carretera i que en tornar cap a mi i el meu cotxe ho feia amb un quadre als dits de grans dimensions. Ja me l’està colant, vaig pensar. Ell era Pere Pla Parés i així el vaig conèixer a ell i a un dels seus quadres. Durant el trajecte vaig saber qui era, que era pintor i que si volia comprar-li un quadre, el del seient del darrere estava en venda. Així vaig saber que Pere Pla Parés pintava els seus quadres i després els movia arreu per vendre’ls. I que no tenia cotxe i es movia fent autoestop. Era trempat, no parava de xerrar i no defallia mai. Però això no ho vaig saber el primer dia sinó en les altres ocasions en què, també, el vaig dur en cotxe. Soc multireincident, jo. El segon cop no em va sorprendre tant o gens quan vaig veure que «també» duia quadre amagat, però recordo un cop que, darrere del quadre i duia «amagada» també la seva germana. I cap al cotxe tots tres! Aquell dia va ser un festival i va ser el dia que en Pere Pla Parés després d’intentar de nou que li comprés el quadre, es va deixar anar i em va recitar de pe a pa la seva mítica lletania, un text que s’havia inventat on totes les paraules començaven per la lletra «p». Escoltar-lo era un prodigi i un divertiment absurd i ell a la comarca ja era tot un personatge. Per les altres vegades que el vaig pujar al meu cotxe puc donar fe i jurar si cal que el text sencer amb més de 100 paraules que començaven per la lletra «p» se’l sabia de memòria i sense possibilitat d’error. Amb els anys he tornat a sentir aquell text tan surrealista i divertit en la boca del pallasso Tortell Poltrona que, ara que ho penso, no sé com el va arribar a saber i a memoritzar. Li he de trucar. Escric això quan fa just una setmana que he sabut de la mort de Pere Pla Parés de qui, en tots aquests anys, només n’havia sentit a parlar per segones i qui sempre va mantenir el ritual de ser l’«alcalde» de Balsareny el dia dels Traginers. Va ser una persona convertida en personatge, i dic personatge amb totes les bones connotacions del mot. A la seva manera, un artista. I persistent. I tenaç. Sobretot a l’hora de pintar els seus quadres sempre inspirats en paisatges. I tenaç, sobretot tenaç a l’hora d’intentar vendre’ls. No li vaig dir mai, però, va anar d’un pèl que un d’aquells dies que el vaig recollir fent autoestop, per poc, no li compro el quadre. Al nostre entorn sovint hi ha personatges humans que esdevenen part del nostre paisatge també emocional i ens convé cuidar-los. En Pere Pla Parés, el pintor de les 100 «pes» n’ha estat un d’ells.