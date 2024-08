Un relleu sobtat per superar reptes

Tots els canvis sobten. I si són inesperats, més. Però, passada la sorpresa inicial, l’atreviment ha de ser considerat positiu perquè demostra voluntat de millorar el què ja s’està fent. Si no, no es plantejaria fer cap canvi. Això que ho podem tastar en espais ben diversos del nostre entorn (equips de futbol, executives de partits polítics, equips directius empresarials, ...) s’ha esdevingut aquesta setmana a casa nostra amb el relleu en la direcció de Regió7, que a partir del dia 2 de setembre passarà de Marc Marcè a Josep Lluís Micó. Serà el tercer relleu en 45 anys d’història del diari, com els altres, fet amb intenció de continuar avançant en un món canviant, revolucionat per la tecnologia digital i de futur inimaginable per als professionals del Periodisme. Si a l’enyorat Jordi Comellas, primer director i home de consens general, li haguessin dit que les imatges de la fauna local que delia immortalitzant amb la seva càmera rèflex, avui algú les pot crear i acolorir a gust amb les eines (armes) de la Intel·ligència Artificial, hauria remugat «que no tenim feina o què?». Com a segon director no puc negar l’apassionament viscut amb la informàtica incipient que obria fronteres i possibilitats increïbles per a l’elaboració dels continguts periodístics, la irrupció de la infografia per explicar els fets i tantes altres possibilitats de millorar que vam saber aprofitar durant el trànsit de l’analògic al digital per convertir-nos en diari de referència de la premsa de proximitat. El tercer director, Marc Marcè, ha estat el líder insubstituïble, impagable per poder superar l’etapa viscuda entre crisis econòmiques, pandèmies i reconversió tecnològica obligada pel canvi de model de negoci del sector de la premsa, immers en la voràgine de les xarxes socials i la revolució digital. El quart director (tercer relleu), Josep Lluís Micó, serà l’encarregat d’aprofundir en la digitalització de Regió7 i aportar el gran coneixement que l’avala per a millorar el lloc capdavanter que ocupa el diari. El seu nomenament cal interpretar-lo com una mostra de la voluntat de Prensa Ibérica des del 2006 per consolidar aquell projecte que vam engegar el 1978, amb el compromís de mantenir-ne la identitat, la identificació amb el territori i l’ambició de garantir el futur. La trajectòria seguida des d’aleshores bé es mereix el convenciment que continuarà essent d’èxit. El relleu pot sobtar per inesperat (al Marc li queda molta corda), però no pas per inconvenient, perquè Josep Lluís Micó trobarà un equip professional disposat a tot el que li proposin, hereu com és de tanta identificació amb el projecte i l’empenta encomanadissa de Marc Marcè. Manllevant les seves paraules, gratitud eterna pel teu mestratge, director!