La trucada del director

La primera vegada que vaig trepitjar una redacció tenia divuit anys, era la del diari «Gazeta de Manresa», m’entusiasmava el cinema i vaig acceptar fer un article setmanal comentant la cartellera; al cap de pocs mesos, per culpa d’una baixa, em van enviar a cobrir un ple municipal i allà va començar tot. Els vint-i-quatre anys següents, a les redaccions i despatxos de la cadena 13, la cadena SER, Flaix F.M. i TVE; vaig aprendre que quan et trucava el director, la majoria de vegades, era per comentar-te que no havies informat d’alguna cosa com s’esperava que informessis, i amablement et convidava a reconduir-ho cap a la seva versió del políticament correcte.

Una d’aquestes trucades, la que em va fer decidir a canviar de panorama professional - a més de la conversa de la pel·lícula «Primera Plana» de Billy Wilder, en la que Walter Matthau (el director del diari) li diu a Jack Lemmon: «sempre has estat en el lloc i el moment que calia», i el redactor li contesta «però mai a casa, ni tan sols per Nadal»- em va venir a dir, en un castellà correcte i educat: «Gràcies pels seus serveis, però la seva signatura en el comunicat que parla de manipulació informativa del govern no ens ha agradat i el convidem a visitar l’INEM».

Mesos després un altre director, el d’aquest diari, em trucava per oferir-me escriure una columna setmanal d’opinió sobre temes d’actualitat, preferentment relacionats amb el Bages; em va dir que ho podia fer – això és el que em va convèncer–, parlant del que, de qui, quan i com volgués.

Des d’aquella trucada d’en Marc Marcè han passat 17 anys i gairebé 900 columnes de les quals, malgrat un balanç que es decanta més cap a les emprenyades de totes bandes i tots colors que no pas cap a les encaixades, no em penedeixo d’haver-ne escrit cap ni una; sobretot perquè cap de les trucades que en aquests anys he rebut del director del diari, encara que més d’una columna li hagi provocat algun mal de cap, ha estat per qüestionar l’acord ni les condicions de la primera.

L’última que he rebut va ser aquest dimarts per dir-me, amb una conversa que agraeixo, que deixava la cadira de director. Em sap greu, perquè en aquests 18 anys que ha estat a la direcció de Regió7, jo n’he passat 17 sentint-me personalment còmode i respectat com a columnista. Si no penso egoistament me n’he d’alegrar perquè, com reivindicava Willy Wilder, finalment podrà passar més moments a casa; però el que he d’agrair més sincerament al Marc, és que hagi estat un defensor de la frase més important que la pel·lícula «Good Night, and Good Luck» d’en George Clooney, va deixar per a la professió periodística: «No podem defensar la llibertat dels altres oblidant la nostra». Marc, bona nit i bona sort... i gràcies per aquella trucada.