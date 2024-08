Gündogan al City, Olmo a la grada

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va comentar en acabar el primer partit de Lliga contra el València que havia parlat amb Ilkay Gündogan i que creia «que es quedaria» a la plantilla. Divendres, quan es va saber oficialment que el jugador alemany se’n tornava al Manchester City, Flick va comentar que «Gündogan va canviar de parer. Són coses que passen».

El tècnic alemany havia deixat fora de la convocatòria contra el València el fitxatge estrella de la temporada (només n’hi ha hagut dos) Dani Olmo perquè «no està en bona condició física». Una setmana d’entrenaments després, el va incloure a la llista de jugadors per afrontar el partit contra l’Athletic Club de dissabte. Tot i que el club encara no l’havia inscrit, Flick va dir a la roda de premsa prèvia que esperava «tenir-lo avui». Després del partit, que Olmo va haver de veure des de la grada de l’Estadi de Montjuïc, Flick va acceptar que «sabíem que això podia passar». «Quan vaig firmar pel club, ja sabia que no seria fàcil», havia dit dis abans.

El Barça ha guanyat els dos partits que ha disputat. No ha fet un futbol brillant i qualificar-lo de prometedor o d’il·lusionant és, probablement, precipitat. Però les victòries han demostrat que el club té una fornada de joves sobre els que podria construir un equip que sí que engresca i que sí que promet èxits futurs. I que l’actual directiva, en comptes de generar il·lusió amb fitxatges d’anada i tornada, que no es poden inscriure o que, directament, ja no es deixen enredar, faria bé de guardar-se aquesta milionada per endreçar les finances i per fer guardiola per quan aquests nanos els vagin a reclamar una millora del seu sou.