Dolors Montserrat i l’independentisme màgic

La portaveu del PP al Parlament Europeu, la senyora Dolors Montserrat, ha tornat a desfermar la seva màgica imaginació en afirmar que Salvador Illa serà també un altre president independentista, més encara que Torra i Puigdemont, perquè, segons ella, en la seva presa de possessió, a més de no haver-hi la bandera d’Espanya, Illa va assumir l’agenda d’ERC i de Junts. No sabia jo, per exemple, que la incorporació, per part del nou govern socialista, de la conselleria d’Igualtat i Feminisme (s) i la creació de la de Política Lingüística, a instàncies d’ERC, és a dir, la defensa del feminisme i de la llengua catalana, convertís a Salvador Illa en un president independentista.

El que passa, però, és que la senyora Montserrat veu independentistes per tot arreu, allà on només hi ha catalanistes, de la mateixa manera que veu una «persecució» del castellà on tan sols hi ha una «discriminació positiva» del català. I per això es va aprofitar del seu càrrec com a presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per enviar aquest any a Catalunya una comitiva formada pràcticament només per eurodiputats de dreta i d’extrema dreta per tal que vinguessin a certificar com de «discriminat» n’està el castellà a les escoles amb la immersió lingüística.

Pel que es veu la senyora Montserrat es vol fer perdonar el «pecat» de ser catalana deixant anar de tant en tant algunes «estimades» pulles contra el català com quan va afirmar el 2018, essent ministre de Sanitat, que era «dantesc», o sigui, infernal!, que els sanitaris de Mallorca haguessin de parlar en català (encara que només fos que l’haguessin d’entendre), o bé quan el 2015 va denunciar al Congrés que l’exigència del coneixement del català a la justícia era quelcom propi del «totalitarisme».

Fora convenient que de cara al futur el seu proper objectiu fos l’enviament a casa nostra d’una altra comitiva parlamentària europea per tal d’esbrinar per què el castellà està tant «discriminat» al món de la justícia, i de passada, a l’etiquetatge, als patis de les escoles, o bé als cinemes catalans. Ànims, senyora Montserrat, que Europa l’«admira»!