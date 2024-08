Els Mossos, enmig del foc creuat

Estrafem la cançó: «Si tu els estires fort per aquí / i ells els estiren fort per allà /, segur que els Mossos / tomben, tomben». José María Aznar va dir allò d’«abans es trencarà la unitat de Catalunya que la d’Espanya» el novembre del 2012, després que el Parlament reclamés l’autodeterminació i Artur Mas anés a eleccions amb la bandera de l’Estat propi. La profecia es basava en fets observables: L’Estatut del 1979 va ser aprovat sense cap parlamentari en contra i refrendat per un 88% dels votants amb un 60% de participació.; la reforma del 2005 ja va tenir quinze diputats en contra i la participació al referèndum va baixar al 49%; i successives eleccions no paraven d’ensenyar la meitat dels electors fent costat a partits estatals. Aquesta era la base del pronòstic aznarià i els esdeveniments li van donar la raó, mostrant el trànsit d’una cambra i una societat units entorn de l’autogovern a unes altres dividides entre partidaris i contraris del gran salt endavant. Un salt que l’independentisme va intentar amb només mitja nació a favor i tot l’aparell de l’Estat en contra. El dolor per la patacada va provocar que la meitat sobiranista també es trenqués, amb Junts i ERC lluitant a matadegolla. «Ja ho va dir l’Aznar», es comentava llavors, però era incorrecte: l’expresident espanyol havia parlat de la divisió del país, no del planeta de l’estelada. Com que tot és susceptible d’empitjorar i la torrada sempre cau pel costat de la mantega, les estirades han arribat a una institució tant delicada com els Mossos d’Esquadra, situats a l’ull de l’huracà pel «pollastre» que va muntar Carles Puigdemont amb la seva irrupció disruptiva del 8 d’agost. Estan sota el foc creuat del centralisme madrileny i el puigdemontisme, que en qüestionen la imparcialitat de l’estructura. La consellera Parlón i al director Trapero hauran de gruar perquè les estrebades no provoquin estripades. Com si no tinguessin prou feina amb la percepció d’inseguretat ciutadana.