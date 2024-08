L’Anticrist persistent

Joseph Roth fou un escriptor centreeuropeu d’origen jueu que amb l’ascens del nazisme hagué de fugir a França on morí pobre, sol i malalt l’any 1939. La seva obra és tan eclèctica com el seu itinerari ideològic, del judaisme al cristianisme passant pel socialisme o el pessimisme militant. A L’Anticrist (1934) fa un retrat terrible del seu temps i sobretot del cinisme i la manipulació que aleshores, amb les tecnologies del moment que no eren altres que la premsa escrita, el cinema i sobretot la ràdio, s’estenien arreu d’Europa. La figura de l’Anticrist, aquí, no en l’accepció provocadora que en fa Nietzsche sinó en l’estrictament cristiana, com al maligne enemic de la fe i la virtut que apareix just abans de la fi del món. És aquesta representació del mal com a subjecte actiu i persuasiu que tant agrada al catolicisme i que tots hem vist representada de forma amable als Pastorets, per exemple. En tot cas, cinc anys abans de l’inici de la segona guerra mundial, Roth ja veia a venir l’Hecatombe.

El llibre conté fragments tant il·lustratius i intemporals com aquest: «És un error, un error que comet el món, pensar que se’l reconeix (l’anticrist) quan incita i agita als humils i els esclavitzats. Seria una bestiesa, i l’Anticrist és astut. No incita als oprimits a rebel·lar-se, sinó que incita als senyors a oprimir. No crea rebels, sinó que suscita tirans. Un cop ha obert pas a la tirania, ja sap que la rebel·lió arribarà per si sola.» Continua: «Primer de tot esclavitza als senyors i els posa al seu servei. Tot seguit els obliga a reduir a l’esclavatge als indefensos, als pobres, els laboriosos, als humils i els justos. Aleshores els pobres i els humils s’alcen per pròpia iniciativa contra la violència, i els assenyats i els justos no poden deixar d’indignar-se contra la ximpleria i la injustícia. I aquests proporcionen les armes als pobres. Hi estan obligats perquè precisament són justos.» Hi insisteix: «És un error que es digui que al món l’Anticrist guia als rebels. Ben al contrari: sedueix als conservadors. És clar, per la seva pròpia naturalesa no li és tan fàcil apropar-se als que pateixen com acostar-se als poderosos. Perquè qui pateix sempre està més ben armat contra el mal que no pas qui domina i ordena i gaudeix.» I remata: «L’estratagema més refinat de l’Anticrist consisteix precisament en el fet de saber disfressar-se amb la màscara del rebel per tal que els seus rivals no el reconeguin tot d’una i el busquin entre els rebels, mentre que en realitat es dedica a regirar i devastar les files dels senyors».

Impossible no identificar situacions històriques o actuals que segueixen aquest patró. L’estratègia és perversa però més vella que l’anar a peu. Es tracta de collar més i més als oprimits per tal que, en un acte desesperat, cometin l’error de rebel·lar-se de forma violenta, despietada i repulsiva, i així obtenir el pretext buscat per aplicar mesures encara més cruels i expeditives. Impossible no pensar amb Palestina en general i amb Gaza en particular.