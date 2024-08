Passejades d’alt risc

Sortir al carrer a fer un volt pot semblar, a priori, una activitat apta per a tots els públics. Hi ha un seguit de condicionants, però, que converteixen aquest senzill pla en tot un infern a Manresa. La calor, ara a l’estiu, podria ser el principal motiu. Si no surts a la fresca, t’arrisques a tornar a casa ben xop de suor. Sobretot, si recorres el Passeig de punta a punta. Això implicaria haver de passar per la dutxa més d’un cop en un mateix dia. Una acció que Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, no veuria amb gaires bons ulls. Després hi ha el típic factor risc de la vorera malmesa o el conductor imprudent que no respecta els passos de vianants i que et pot deixar de morros a terra (amb una mica de sort) o amb una visita a les urgències del Sant Joan de Déu (si no en tens tanta). La pudor que desprenen els contenidors d’alguns barris de la ciutat -en aquests mesos d’estiu- podria ser un altre motiu de pes perquè l’experiència de sortir a prendre l’aire no sigui tan grata.

I si ets dona, ja pots sumar al llistat un últim factor (i potser el més refotut de tots): l’assetjament verbal i, a vegades, físic que reps per part d’un desconegut. Sóc conscient que n’hem parlat molts cops d’aquest tema. Altres companyes de redacció han utilitzat aquest espai per mostrar, amb les seves experiències, la seva disconformitat a l’hora de rebre interaccions indesitjades cada cop que posen un peu al carrer. Fins fa poc més d’un any, jo no m’hi podia identificar del tot. Ara que visc a Manresa, l’assetjament ha esdevingut, com aquell qui diu, el pa de cada dia:

Deu de la nit. Surts de la redacció. De la feina a casa només hi ha dos carrers. A mig camí, un bar que a l’estiu sempre està ple. Passes per davant i ja et trobes amb qui se t’insinua i et convida a entrar des de la porta del local. Després d’aquesta situació, anar a passejar de nit, per tu, no és una opció. L’endemà, et despertes aviat. Avui et ve de gust anar a veure botigues. Són les deu del matí i mentre esperes que canviï el color del semàfor, un ciclista s’atura al teu costat i deixa anar un «com estàs guapa?». Més endavant, els avis asseguts a banda i banda del Passeig són més discrets, però igual d’agosarats quan diuen «qui fos jove!» quan et miren de dalt a baix quan passes pel davant. Me n’he trobat de menys originals: xiulades, rebre floretes davant dels pares o que et segueixin fins a la porta de casa després d’anar a prendre un gelat. Són situacions d’«alt risc» que et passen quan ets dona i vols fer quelcom tan simple com sortir a passejar. n