Solsona ja és una realitat turística

Solsona ja és una destinació turística. Modesta, però ben real. De mica en mica, de forma silenciosa, la capital solsonina ha anat aconseguint tenir un flux de visitants estable que fa pocs anys era inimaginable. És el resultat de bones petites iniciatives locals en el sector de l’hoteleria i la restauració, i de propostes com Solsona Experience, una petita empresa que es dedica, senzillament, a oferir visites guiades de forma atractiva. Encara no es pot parlar d’un impacte econòmic transformador, però sí que es pot pensar en la possibilitat que sigui així a curt termini. Les dimensions de Solsona, amb nou mil habitants, fan que no calgui una allau de visitants per generar un nivell de negoci rellevant.

Fins ara, aquest fenomen s’ha produït gairebé sense intervenció de l’administració. Ha estat principalment la iniciativa privada la que ha aconseguit treure rendiment de la bellesa de la ciutat, el seu patrimoni, el seu encant i la qualitat del seu entorn. Un cop posada en circulació, Solsona s’ha defensat sola perquè és una ciutat amb un atractiu majúscul i a una distància interessant de l’àrea metropolitana. Però per fer el salt sí que caldrà que l’administració acabi de rematar la jugada. Cal una aposta que reforci aquesta tendència i consolidi un sector turístic alhora dinàmic, sostenible i adequat per a la ciutat. L’Ajuntament té la pilota a la seva teulada.