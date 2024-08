Accions de guerrilla al pas de vianants

Tots devem haver vist a la pantalla manifestacions circulars amb pancartes al carrers dels Estats Units. Un grup de persones dona voltes per la vorera sense dir res, però subjectant cartells reivindicatius. No els poden dir «circulin!» perquè ja ho estan fent. Potser aquesta escena ha inspirat els qui estan començant a protestar contra la massificació turística pel sistema de passar i tornar a passar, contínuament, per un pas de vianants en un carrer-carretera d’accés a les platges, de manera que es provoca una llarga cua de vehicles. Botzinades, desconcert, crits, impaciència i el sol inclement escalfant el metall dels cotxes. Si els fan fora d’aquell pas de vianants, en poden buscar un altre, i després un altre: no hi ha prou guàrdies municipals per impedir-ho. I, com a l’exemple americà, no els poden dir que circulin perquè ja ho fan; això sí, amb notable parsimònia, res a veure amb les passes llargues i l’actitud decidida dels Beatles a la icònica foto d’Abbey Road. No serà des d’aquesta secció que s’encoratgi ningú a imitar els peripatètics dels passos de zebra, com se’n deien abans, perquè encara ens acusarien d’incitar a la comissió d’actes empipadors i perjudicials per als sectors de l’hostaleria i el comerç, tradicionals turismòfils que rebutgen la turismofòbia. Però és més o menys inevitable que les protestes verbals, les signatures de manifestos, les rodes de premsa i les preguntes als plens municipals, quan no serveixen per a res, donin pas a altres maneres de cridar l’atenció i, sobretot, de dissuadir els visitants que son vistos com indesitjables per una part dels residents de la zona turística, entre els quals s’hi troben, per cert, els forasters que van comprar una segona residència quan allò era un racó del paradís, tot pau i bellesa, i ara es lamenten que deixi de ser-ho. I un es pregunta si entre els molt conscienciats manifestants hi ha el noi d’aquell restaurant a qui els turistes li han pagat la carrera universitària.