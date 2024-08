L’alcalde de Manresa que ja no vol turistes

Les magnífiques newsletters del The New York Times acaben de donar una volada extra a un article publicat el dia 20 en el qual una corresponsal del diari aborda el problema de la massificació turística de Barcelona i la reacció hostil que comença a provocar en els barcelonins. La imatge de manifestants ruixant amb pistoles d’aigua els turistes entaulats a la Rambla amb la sangria a la mà no podia passar desapercebuda. El diari entrevista, entre d’altres, l’exalcalde de Manresa, Jordi Valls, antany un dels molts batlles que van intentar inútilment portar visitants a la capital del Bages i ara el principal responsable de reconduir des de l’Ajuntament barceloní el que ell mateix explica a la periodista que «ha estat un èxit i ara pot ser la nostra ruïna». Qui l’ha vist i qui el veu. Valls encarna ara la gran paradoxa del turisme: totes les ciutats del món s’escarrassen per generar-ne, però quan tenen la sort d’aconseguir obrir la capsa de Pandora perden la capacitat de dominar-la. I si es tanca ho farà sola, quan ningú s’ho esperi i deixant al darrere un rastre d’atur i desesperança. És un problema que té mala solució. D’una banda, la recuperació completa dels barris històrics és molt difícil sense turisme, perquè només els visitants donen vida al tipus d’establiments que poden revitalitzar una zona degradada com el Raval, el Barri Antic de Girona o, ai, el de Manresa. D’una altra, quan el turisme es dispara desvirtua l’encant de la ciutat, l’embruta, expulsa els autòctons i atreu immigració no qualificada que cobra sous de misèria; el resultat és una doble espiral d’encariment i empobriment simultanis el resultat de la qual es pot veure només donant un cop d’ull als nivells de renda de ciutats com Lloret o, sense anar més lluny, Puigcerdà. El turisme comença ajudant -com passaria a Manresa- i acaba destruint i empobrint. Tret que sigui un turisme culte i respectuós. Però llavors ja no és turisme, oi? Llavors som nosaltres!