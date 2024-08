Neteja de Manresa: prudència

Representants dels treballadors de la neteja de Manresa i de l’empresa concessionària, FCC Medi Ambient, es reuneixen avui a Barcelona amb la Generalitat com a mediadora per aproximar posicions en el conflicte que mantenen sobre les condicions en què treballen els empleats. Els representants de la plantilla consideren que l’empresa abusa dels contractes temporals i incompleix el conveni, a més d’argumentar que el material amb què treballen és vell i que el nou sistema de recollida ha estat planificat de forma incompetent. La negociació arriba a la reunió d’avui amb un ultimàtum a sobre la taula: si no hi ha acord, la plantilla iniciarà a la mitjanit del dia 29 una vaga que impactarà directament en la festa major, uns dies en què la ciutat necessita més que mai ser netejada i endreçada.

Cal esperar que les dues parts seran responsables i que faran el màxim esforç per evitar aquest tràngol als ciutadans.

Tothom té dret a fer vaga, però qui treballa en un sector amb tan impacte sobre la totalitat de la població ha de ser especialment prudent, i qui té la concessió per prestar el servei, també.

Les dues parts estan obligades a tenir molt present el daltabaix que suposarà per a tots els manresans una vaga, especialment aquests dies, i a fer un esforç addicional per arribar a un acord.