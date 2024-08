Del pis a l’habitació

Barcelona és la ciutat amb els lloguers d’habitacions més cars d’Espanya. Què tal com a titular? És un dels que es podria extreure d’una informació que aquest dimarts ha donat a conèixer el portal del sector immobiliari Idealista. Però el problema no és només aquest lideratge, sinó que la manca de topalls en el lloguer i l’especulació dels tenidors d’habitatges fa que compartir pis hagi esdevingut pràcticament l’única alternativa. Amb els preus exageradíssims d’avui, el lloguer d’un pis a Manresa es pot moure en una forquilla d’entre 900 i 1.100 euros, però és que a Barcelona, per aquest preu, no es troba altra cosa que un antro petit que com a finestra té una foto del port olímpic (entengueu la irònica exageració). Ah, i els sous dels joves (alguns ja granadets) es mouen, en alguns casos, dins aquests paràmetres. Per tant, allò de la independència adulta ha deixat d’existir.

Parlant amb joves que es comencen a fer un espai en el món laboral i adult, a part de destacar la migradesa dels sous que els fem cobrar en aquest país, tenen assumit que només podran sobreviure (o subsistir en un sostre que els aixoplugui) si lloguen una habitació. En alguns casos, aquest pis que fa 40 anys era per a estudiants de carrera ara és per a enginyers, infermeres, economistes, periodistes o actors, tant se val, ara anirà destinat a persones que potser tenen vides totalment distants, que s’han conegut per internet i que descobriran les seves diferències quan a la nevera hi tinguin quatre brics de llet, un per a cadascú. Tampoc no hi ha models alternatius.

Aquella migradesa econòmica que els sotmet, les inexistents polítiques d’habitatge i, també és cert, els nous models de vida (amb més mobilitat i menys cotilles socials) ens aboquen al model actual. A Barcelona, d’un racó d’un àtic inhabitable reaprofitat en fan pagar al voltant de 1.000 euros al mes, mentre que el preu mitjà d’una habitació és de 565 euros. En el rànquing de preus d’habitacions més cares, a Barcelona la segueixen Palma i Madrid (500 euros a ambdues ciutats) i Sant Sebastià (450 euros). En un total de quatre capitals, el preu està establert en 400 euros mensuals: Pamplona, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife i Bilbao. A València, el preu mitjà és de 395 euros. La major pressió de lloguer és a Barcelona i València. I lamentablement, aquestes xifres només provoquen irritacions exposades per alguns pocs a la xarxa X (abans Twitter). Si fa o no fa, com l’efervescència fugissera d’un cava.