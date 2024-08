Prioritats governamentals

Ja tenim nou govern de la Generalitat de Catalunya. I com sempre passa, governi qui governi, la prioritat és crear els càrrecs de confiança. Molts d’aquests càrrecs de confiança serveixen per premiar als llepaires del partit i algun que altre familiar i amic. Secretaris, directors generals, assessors, caps de gabinet, caps de comunicació... Tot un reguitzell de càrrecs amb sucosos salaris.

Prop de 600 alts càrrecs, persones de confiança i endollats diversos, es veuran obligats a canviar d’aires. Els càrrecs de confiança sortints no cal que es preocupin pel seu futur laboral. Alguns/es retornaran al seu treball professional i els altres ja els recol·locaran en una altra Administració on governi el partit. Els fidels devots amb les directrius del partit sempre obtenen recompensa.

La primera actuació de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha sigut fitxar –i col·locar– a la seva parella sentimental com a cap de gabinet de la seva conselleria. Un altre premi de la loteria política ha recaigut en la germana de l’alcalde de Barcelona que ha estat gratificada –i col·locada– com a «assessora en projectes transversals» del Departament de Presidència. Déu n’hi do per començar.

Parlant de prioritats, vet aquí una deplorable ocurrència vacacional. El passat 17 d’agost es va commemorar el setè aniversari dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils. Com altres anys, l’acte d’homenatge en record de les víctimes a Barcelona va tenir lloc al Pla de l’Os a la Rambla. En aquest acte cada any hi havien assistit els respectius presidents de la Generalitat Quim Torra i Pere Aragonès. Enguany, però, el nou president Salvador Illa ha desistit d’assistir-hi. És la primera vegada que un president de la Generalitat no hi assisteix. L’Honorable Illa va preferir agafar l’avió el divendres 16 per anar de vacances a l’illa canària de Lanzarote. El dissabte 17, mentre se celebrava l’acte a Barcelona en record a les víctimes, el Molt Honorable Illa es passejava amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez –i les respectives mullers– pel mercat de la localitat d’Haría. El senyor Illa va prioritzar vagarejar pel mercat canari conjuntament amb el seu col·lega de confraria.

El 133è president de la Generalitat de Catalunya el dissabte 10 d’agost prenia possessió del càrrec; el dilluns 12 presentava el nou govern; el dimarts 13 celebrava la primera reunió del Consell Executiu; i el divendres 16 se’n va de vacances. Ep!, el flamant Honorable té tot el dret a gaudir d’unes vacances, però podia haver retardat el seu viatge estiuenc només un dia. En lloc de desplaçar-se a Lanzarote el divendres ho podia haver fet el diumenge i així el dissabte hauria pogut assistir a Barcelona a un acte que com a president de la Generalitat li hauria de merèixer el màxim respecte.

Per cert, parlant de prioritats és realment vergonyós que després de set anys de l’horrible atemptat terrorista encara hi hagi desenes de víctimes esperant la indemnització que els correspon. Conclusió final de tot plegat: hi ha polítics amb unes galtes impressionants!