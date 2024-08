Cerdanya parc d’atraccions

Com en una escena cinematogràfica en tràveling. A tocar del pont del Segre a Bellver una família ha aprofitat un revolt del cabal per instal·lar cadires i tovalloles a la ribera. Pren el sol i posa els peus en remull. Antigament, a la Cerdanya totes les generacions es banyaven al Segre. Ja fa alguna dècada que no ho fa ningú perquè l’aigua no es considera prou neta. A l’agost tot és possible a la Cerdanya. El moviment de càmera continua mostrant una activitat que omple la pantalla. Travessant el pont una filera de ciclistes d’edat avançada, en bicicleta elèctrica de muntanya i motxilla a l’esquena. Generen una cua. A la carretera es creuen amb dos runners que aprofiten el voral per sortir a córrer. A l’agost també hi ha runners a l’N-260. També es creuen amb una col·lecció de cicloturistes que van passant de la Seu a Puigcerdà i de Puigcerdà a la Seu carregats amb alforges i aires d’aventura èpica pedalant. Pels camins paral·lels al cabal a tocar de les basses de Gallissà veiem una altra filera, aquesta de cavalls d’una hípica propera. Els animals van a poc a poc, hipnotitzats per a rutina de la filera i el cavall del davant. En un tram del camí es fan a un costat. Una comitiva de quads a tot gas van cap a Santa Eugènia aixecant un núvol de pols. Sembla aquella imatge dels westerns, ja arriben els indis. La càmera s’aixeca i descobrim tres globus aerostàtics com enganxats al cel de la vall. De colors. Molt pintorescos entre els quatre núvols. Un soroll estrident ens retorna de l’abstracció. Una avioneta creua el blau a poca alçada. Ara tenim aquella sensació somnolenta de la platja. Darrere l’avió un aparell de vol a vela el segueix remolcat. Quan agafi alçada el deixarà anar i retornarà a l’aeròdrom aprofitant els corrents tèrmics fent un brunzit que sorprendrà els excursionistes que a la mateixa hora enfilen en una altra cua el corriol que puja a Prat de Cadí. Els excursionistes caminen al ritme que permet la filera. Aixequen el cap i observen uns escaladors a la paret del Cadí. Les canals de la serralada també noten la demanda del mes d’agost. Els escaladors descansen i miren avall. Veuen les tendes de campanya furtives que es desmunten a primera hora als prats alpins i les més grans de les colònies que encara hi ha muntades en alguns racons de la Cerdanya. Milers d’infants i joves també hi passen uns dies. La Cerdanya bull amb més de cent mil persones. Tothom hi cap al parc d’atraccions.