Cinc minúsculs apunts d’estiu

Entrem a la recta final de l’estiu. Cinc minúscules reflexions abans de passar el full de l’agost:

1. Per què té èxit d’audiència de la sèrie televisiva anglesa, Dr. Martin, que emet de dilluns a divendres, TV3? Perquè l’humor britànic sempre ha tingut una bona entrada a aquest país, on som capaços de barrejar, al mateix plat, el drama quotidià amb la ironia. Per a les persones més grans, el protagonista principal els recorda la figura del metge de poble, molts dels quals s’enfrontaven a situacions inversemblants. La nova consellera, Olga Pané, voldria molts doctors Martin. El seu mal caràcter i falta d’empatia faria foragitar una part dels usuaris i, a la vegada, el seu ull clínic infal·lible, faria caure en picat les visites als metges especialistes, a urgències i, fins i tot, trauria feina als cirurgians.

2. Per ara, aquest estiu no ha fet falta que la Generalitat apliqui els nous protocols en cas d’incendis forestals. Preveuen que els habitants d’una casa de pagès no es desallotgin, com s’ha fet en les darreres dècades. Moltes masies catalanes tenen un miler d’anys de vida, altres són del segle XVIII i algunes contemporànies. En un país com aquest sempre hi ha hagut focs i la millor resposta, sabuda de generació en generació, és que la màxima seguretat per a la integritat física de les persones és romandre a casa, amb els voltants nets de vegetació. Li ha costat, però a l’administració que ha hagut de reconèixer que evacuar els pagesos no era l’opció més adequada. El sentit comú s’ha imposat, com també ja va passar després dels focs del 1998 quan els mateixos bombers van ser els que van aplicar la tècnica del contrafoc, la que havia prohibit la mateixa administració.

3. El president del govern espanyol, per fi, ha agafat la maleta per anar al Senegal, Gàmbia i Mauritània per mirar de consensuar mesures per frenar les morts diàries a l’Atlàntic de persones que intenten arribar a les Canàries o a la península. L’evidència ens diu que hi ha categories d’immigrants i que la històricament menyspreada és la procedent de l’Àfrica. La immigració d’iberoamèrica, especialment nombrosa els darrers anys, únicament ha de comprar un bitllet d’avió, fer una estada de tres mesos com a turista i, passat aquest període, queda en situació irregular a l’espera que la burocràcia faci la feina per tenir la documentació de resident. Cap ofegat, cap gota de sang.

4. L’estiu ens ha tornat a dir que, a Can Barça, la Masia és una autèntica pedrera i que no cal anar a buscar a fora allò que tens a casa. Tres partits, tres victòries. És molt probable que arribin períodes més tristos, amb derrotes que faran posar nerviós a més d’un «tribunero». Si passa això, res a dir, paciència. Prefereixo un equip on hi hagi una colla de jugadors de casa en una posició discreta, que un altre ple de teòrics cracs, que han buidat la caixa forta del club, que es col·loquin en una posició més destacada de la classificació.

5. Aquests dies, el país comença a fer olor de congressos de partits. Les dues principals formacions independentistes, Junts i Esquerra, tenen molta feina per definir polítiques i lideratges. No és fàcil decidir qui som i què volem. Només un prec, en els debats interns és important que la mirada sigui de país i no de partit. Encara menys, egocèntrica.