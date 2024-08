Estat de dret? Més aviat del dret o la llei l’embut!

L’Estat espanyol es considera ell mateix com una democràcia occidental, regit pel que s’anomena estat de dret; o sigui, i en unes altres paraules menys formals, que es garanteixen les llibertats d’expressió i d’opinió i les lleis emanades del parlament són aprovades pels representants escollits pel poble mitjançant el sufragi universal. Però la tensió tradicional i secular amb Catalunya ha trencat del tot les costures d’aquesta definició, convertint-se en una clara i hipòcrita fal·làcia amb qui hi combrega, lamentablement, la immensa majoria de ciutadans espanyols que hi viuen prou bé en aquest estat de coses, panxacontents i enganyats.

Efectivament, d’exemples n’hi ha cabassos, però el més recent ha estat la rebel·lió dels jutges, emparats pel sinistre Consell General del Poder Judicial contra la llei d’amnistia aprovada pel Congrés dels Diputats, amb el silenci sorollós dels partits espanyols que hi van donar suport i que, potser, per càlcul electoral ja els va bé que sigui així. Un descrèdit ideològic en tota regla. Per això, com diu l’expressió popular, aquí s’aplica la «llei de l’embut»; és a dir, ample per a mi i estret per a tu. Tot plegat em recorda també la lletra d’aquella vella cançó de la Trinca titulada «El Califa» que, en una de les seves estrofes, deia: «Diu l’article vint-i-sis, que en un cas de compromís, el Califa pot si cal, refregar-se l’engonal i passar-se pels dallonses totes les lleis del país». O bé, en referència als nostres miserables governants la frase cèlebre que va popularitzar l’enyorat humorista nord-americà Grouxo Marx: «tinc uns principis, però si no li agraden, en tinc uns altres».

El professor i doctor en dret, Damià del Clot, que ha publicat fa poc el llibre Colpisme. De la violència militar al lawfare judicial (ed. Voliana). Ell hi denuncia la politització de la justícia i la judicialització de la política. Tot plegat en el marc d’un activisme judicial que pretén substituir la mà dura tradicional dels militars en estats propis de règims autoritaris (que a l’Europa contemporània no queda bé) mitjançant jutges que bloquegen les grans decisions polítiques, i estan per sobre del poder legislatiu que emana de la voluntat popular dels votants. Per tant, democràcia fins a un cert punt. En el nostre cas si no posa en perill les estructures d’estat. Això fa ha fet que, segons aquest autor, no estiguem dins d’un veritable estat de dret, sinó en un estat amb dret. Els jutges són els qui marquen, en definitiva, l’agenda política i apliquen la seva voluntat personal per sobre de les lleis, interpretant-les discrecionalment. Tenim, doncs, a la pràctica, un govern dels jutges. Per altra banda, anant contra tota lògica i, segurament, contra el codi ètic de la seva professió, abans d’aprovar-se ja hi havia jutges amb toga protestant al carrer, mentre uns altres feien pública una guia per trinxar l’aplicació de la llei. Un fet inaudit en una democràcia. I, una vegada aprovada, només l’apliquen a qui els interessa, no pas a totes qui en tenen dret.

No es tracta ara de comentar si aquesta llei d’amnistia està ben feta, ni tampoc les grandeses i les misèries dels polítics que ens han menat fins aquí, sinó de denunciar que s’ha produït un cop d’estat judicial en tota regla que, pel que sembla, només és contestat per una minoria.

Els catalans vam creure que, en ple segle XXI i dins del món europeu i occidental, la nostra voluntat de llibertat (independència o una altra fórmula) es jugava al carrer mitjançant manifestacions massives i pacífiques i, en darrer terme, amb el vot personal. Doncs, no! Si la humanitat ha d’evolucionar, encara no hem arribat a aquesta etapa en què tot es dirimeix educadament i democràtica. Hi ha moments en què m’agradaria pensar com el Grouxo Marx, quan va dir: «Que es pari el món, que jo baixo…» n