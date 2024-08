Tanquen botigues i obren tavernes

Al barri antic de Manresa tanquen botigues i obren bars. Al carrer de Sobrerroca ha tancat la sucursal de la cadena Clarel, instal·lada on abans hi havia en Maurici Rosell, el popular «Maurici de les olives»; al seu establiment hi havia acudit gent de tota la ciutat a comprar les més diverses menges saboroses de gust intens. La sucursal de Clarel, en canvi, era una més de les diverses escampades per la ciutat, i això vol dir que s’adreçava a una clientela immediata, de barri. Altres comerços d’orientació no ja ciutadana, sinó comarcal, han anat tancant els darrers anys. O dècades. Una de les darreres, la rellotgeria Lladó, mostrava al vianant un conjunt de petits rellotges que marcaven l’hora a diferents capitals del món. Gràcies a aquell panell vaig descobrir, fa molts anys, que alguns països toquen les hores quan la resta toca les mitges. Et quedaves mirant quina hora era a Austràlia i acabaves fixant-te en la resta de l’aparador. En aquests anys, o dècades, han desaparegut des de llibreries fins botigues de roba: avui la moda es busca en altres carrers perquè el centre comercial és en un altre lloc. Però darrerament han proliferat els bars, tavernes i restaurants, i les taules i cadires de les terrasses han ocupat places, placetes i carrers, amb una clientela que torna a venir de la resta de la ciutat. Això sí, en unes hores diferents de quan era per comprar llom embotit a cal Maurici , imatges religioses a cal Fius o missalets de primera comunió a la llibreria Roca, escenari d’exteriors per a la sèrie de TV3 La Rosa. Ara el barri antic invita la ciutat i la comarca a tapes i copes, i aquest any van ser vint-i-cinc els establiments inscrits per participar ahir a la tarda al Tap’Antic de la festa major. Les ciutats són dinàmiques; tot canvia, i sovint costa endevinar cap a on. Però una cosa és certa: ni una botiga clàssica ni un bar de tapes a la planta baixa no garanteixen que les classes mitjanes s’instal·lin als pisos vells del damunt.