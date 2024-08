La troballa del Tap’Antic a Manresa

El Tap’Antic ha estat una troballa. Ahir, 25 locals del Centre Històric de Manresa van oferir un tast amb beguda per quatre euros i la zona va tornar a ser un bullidor de gent de tota la ciutat i de la comarca, de diferents generacions i amb un esperit de festa típicament estiuenc, saludable, de gaudi col·lectiu. Els ciutadans estan disposats a fer cua amb bon esperit i que hi hagi molta gent forma part de la festa; sense massificació no seria el mateix. L’èxit forma part de l’èxit. La fórmula no ha estat inventada a Manresa, però en una dècada la ciutat l’ha fet seva i ara la proposta és una de les activitats més celebrades de la Festa Major. El creixement constant del nombre de locals que s’apunten a participar-hi és la millor mostra de la seva vitalitat.

Momentàniament, el Barri Antic recupera la centralitat perduda i es pobla amb els descendents dels que hi van viure fa un parell de generacions. Es un retrobament positiu. Però tot plegat ha de ser valorat en el seu punt just. Propostes com el Tap’Antic són positives, però resulten totalment irrellevants per aconseguir el que realment cal al Centre Històric, que és que les classes mitjanes hi vulguin tornar a viure i que hi hagi rehabilitació d’edificis que acabin amb la decrepitud física i social que l’ha convertit en un problema. Coses com el Tap’Antic són per celebrar-les, però sense enlluernar-se.