Amor a primera pinya al Mercadona

Una clienta compra en un supermercat Mercadona a Cambrils (Tarragona) / Mercadona

Compte. Agafar una pinya al Mercadona pot dur-lo a una situació incòmoda. O obrir-li portes, segons com s’ho miri. Ara per ara, i fins que les xarxes socials ho determinin, ha de saber que si compra aquest aliment de set a vuit de la tarda, pot ser víctima d’un petit (i provocat) accident. És probable que no estigui comprenent del que li parlo. No el jutjo, he hagut de fer una petita investigació online per comprendre-ho jo també.

Encara que hi ha moltes aplicacions destinades a buscar parella més enllà dels mètodes habituals, TikTok ha viralitzat una nova forma de trobar la mitja taronja (o pinya, segons s’ho miri).

L’actriu Vivy Lin va anar a fer la compra en un dels supermercats de la cadena de Joan Roig quan, la amiga que l’acompanyava va fer-li una revelació. Assegurava que havia buscat a Google la clau per trobar parella durant la compra en aquest establiment: anar-hi de set a vuit de la tarda. Arran del descobriment, Lin i l’amiga, que es troben a la suposada hora de l’amor al recinte, comencen a qüestionar les veritables intencions dels compradors que es creuen. Realment volen adquirir alimentació i productes de la llar, o es fan els despitats per ocultar que hi han anat per trobar l’amor?

Arran d’aquest vídeo, són molts els creadors de contingut que s’han animat a anar a comprar entre les set i les vuit al Mercadona per comprovar la veracitat d’aquesta teoria. Per identificar-se, han creat un codi de conducta.

L’element essencial per participar en aquesta mecànica és agafar un carro i posar-hi una pinya cap per baix. Cal anar a la secció de vins i, si s’hi troba una altra persona amb aquesta fruita en les mateixes condicions i creu que hi pot surgir l’amor, ha de xocar el seu carro amb el de l’altra persona.

Ha de saber que els elements que introdueixi al carro determinaran què (o a qui) hi ha anat a buscar. El tiktoker Jota Whites indica que els dolços s’atribueixen a un amor passatger, mentre que els envinagrats s’associen a l’estabilitat. Els productes curats indiquen que es busca algú més gran, mentre que un producte fresc vol dir tot el contrari.

Mercadona s’ha convertit en una espècie d’espai com el que ofereix «First Dates» de Cuatro. I probablement, amb tota la publicitat que s’hi ha generat a l’entorn, Joan Roig ja deu arquejar la cella a l’estil de Carlos Sobera quan veu l’allau de solters que s’acosta als seus supermercats a les set de la tarda. Sens dubte, un espai idoni per trobar-hi l’amor a primera pinya...