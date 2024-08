Un graó més per a la brossa de Manresa

El nou sistema de recollida d’escombraries de Manresa, amb contenidors tancats que només es poden obrir en determinades condicions utilitzant una targeta, s’ha implantat als barris de la Balconada i Cal Gravat sense que consti que hi hagi hagut queixes o malestar. En el temps transcorregut des del 10 de juny, quan es van tancar els contenidors, el sistema ha funcionat sense incidències i ni els veïns ni les entitats veïnals hi han presentat objeccions. Tret d’alguna excepció esporàdica, no s’han donat situacions de contenidors desbordats o amb piles de brossa per fora. Amb més o menys mandra i més o menys de gust, però tothom s’hi ha adaptat i el procés avança satisfactòriament. El procés continua ara al barri de la Sagrada Família, el segon més poblat de la ciutat després de la Carretera de Santpedor. Amb uns vuit mil habitants, la incorporació d’aquest barri suposa una altra prova per al sistema. A mesura que la zona on està implantat es va estenent, la possibilitat que sorgeixin disfuncions va creixent. A partir del dia 23, quan calgui disposar de targeta per treure’s les escombraries de sobre, l’empresa concessionària i l’Ajuntament com a responsable pujaran un altre graó d’una escalada que ha de culminar amb tot Manresa reciclant a un nivell molt més elevat que l’actual. I sense amenaça de vaga, pel que sembla.