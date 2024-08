Mentre escric aquestes línies m’arriba un missatge que Francesc Trillas és nomenat secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus. Amb el Quico potser fa més de quaranta-cinc anys que ens coneixem, de quan érem joves i militàvem a la Joventut Socialista de Catalunya. Aquests dies alguns amics i força coneguts estan rebent encàrrecs per dirigir el país. Fins ara, dels que jo conec no n’hi ha cap que no estigui preparat per l’encàrrec rebut. El mateix Quico, doctor en economia, fa més de 30 anys que predica sobre el federalisme, especialment l’econòmic.

Són molts i segur que si vull parlar de tots me’n deixaré algun, per això he triat l’Abel, la Montse i el Juli amb els que hi tinc una especial relació.

L’Abel Garcia ha rebut l’encàrrec de ser secretari general d’Esports. Els més malpensats es creuen que és perquè cada dia a les cinc del matí es troben amb el president per anar a córrer. L’Abel fa molts anys que es dedica en aquest negoci, personalment el conec d’abans que fos regidor a la Pobla de Lillet on va començar a tenir responsabilitats a l’Ajuntament. És llicenciat en història, però sempre ha treballat a l’administració pública, ha estat des del 2011 tècnic d’Esports a l’Ajuntament de Mollet fins que fa un any va canviar i va anar a col·laborar a l’àrea d’Esports a la Diputació de Barcelona. El passat mandat va ser el responsable amb notable èxit de l’esport al Consell Comarcal del Berguedà. A nivell polític ha sigut durant diversos mandats el secretari de la sectorial d’esports del PSC, fins que al darrer mandat va prioritzar la feina a l’Ajuntament de Berga, feina que va ser reconeguda pels berguedans atès que va passar d’un a tres regidors en el mandat actual.

La Montse ha rebut l’encàrrec de ser la cap de Gabinet de la consellera de Salut. Amb la Montse Pérez la conec des que vàrem coincidir a la Delegació del Govern amb en Joan Rangel de delegat. La Montse era oficialment la meva «jefa» però en els quatre anys que vam estar treballant junts mai en vaig tenir la sensació que ho fos, sempre em va tractar com un company i el cert és que fèiem un equip, petit, però molt potent i sempre vam intentar fer la vida més fàcil al delegat. Després va ser regidora dos mandats a Cornellà i més tard va ser la cap de gabinet de la Núria Marín a l’Ajuntament de l’Hospitalet.

El Juli, el Juli Fernàndez, el sempre etern alcalde de Palafrugell, ha estat nomenat per ser el secretari general d’Economia. Amb el Juli vaig coincidir com a diputat a la novena legislatura, treballador, discret i molt intel·ligent. Un economista que fins ara treballava en la seva assessoria juridicoeconòmica. Va haver de deixar el consell d’administració de Caixa Girona per ser incompatible amb ser Diputat. A Madrid va fer bona feina, sempre discreta. Després va continuar al Parlament de Catalunya. Gran company i millor persona.

A tots tres, i a tots els altres els desitjo molts d’encerts en les seves decisions. Els seus encerts seran un èxit pel país.