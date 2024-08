Quan vaig començar no podia ni somniar-ho

Tot va començar per casualitat. A la meva classe de COU hi havia el Josep Maria Farràs, un periodista vocacional que ja col·laborava a la secció d’esports de la Gazeta de Manresa. Jo era el típic xaval fanàtic dels discos i un dia em va dir que als seus caps els agradaria tenir algú que escrivís sobre música, i que ho podria provar. Irresponsable com era amb 17 anys, vaig dir que sí. Vaig portar-hi la crítica d’un disc, em van anar encarregant coses i ja no vaig parar d’escriure-hi. Un dia em van indicar que havia de fer algunes de les peces en castellà, la llengua en què es publicava gairebé tot el diari. En vaig fer una. No van insistir.

La Gazeta va ser reconvertida en El Pla de Bages i, quan l’invent es va morir, vaig trucar a Regió7, vaig demanar pel senyor Mazcuñán, a qui no havia vist mai, i em va dir que ja podia agafar els discos i anar cap allà. Era el 1984. Vaig tenir la gran sort de tenir-lo a ell de director i d’anar a parar a mans de l’Albert Macià, que es va convertir en cap, amic i mestre: em vaig llicenciar a la UAB, però la meva universitat va ser ell. Em va ensenyar a estimar el periodisme i, alhora, el Regió7, que ha acabat sent on he passat la major part de la meva vida perquè aquest diari és una gran eina col·lectiva per la qual val la pena lluitar i perquè hi he trobat gent extraordinària. N’he estat subdirector des de 1995 i director des del 2006, prou temps per haver arribat a ser el director amb més anys al càrrec de Catalunya. He fet més de sis mil portades. La primera, el 1993. L’última, la de demà. A partir del mes que ve continuaré aquí, però amb un altre ritme. Del rock’n’roll, al vals. Agafa les regnes un nou responsable amb unes credencials excel·lents que hi iniciarà una altra època amb el suport del millor grup editorial on pot estar ara mateix un diari.

No m’han tocat uns temps gens fàcils, però el que he viscut ha estat un privilegi enorme. El millor possible. Quan vaig començar per casualitat no hauria pogut ni somniar-ho. Qui ho havia de dir. Que fort. Quina sort. Que feliç. Gràcies.