Qui pujarà al ring contra Junqueras?

A la mainada li passa de vegades que sap el que no vol però no sap el que vol. Per això fa marranades sense solució. Als adults també els passa, encara que ho expressin d’una manera més sofisticada, sense rebolcar-se per terra i plorar a crits. El rebuig del que ens desagrada, ni que sigui només parcialment, és més fàcil de formular que les alternatives; per això les xarxes estan més plenes d’intervencions rebentadores que propositives. Però si de veritat vols canviar allò que no t’agrada, no pots limitar-te a rondinar; has de posar sobre la taula un recanvi coherent. Si es tracta d’una organització complexa i jeràrquica, com un partit, ha d’incloure una estructura humana amb un lideratge clar; un candidat a la cadira més alta, un aspirant a príncep amb els seus cavallers de confiança. I això és el que ahir no va presentar el grup de dirigents i quadres d’ERC que s’identifiquen com alternatius a Oriol Junqueras sota la denominació «Nova esquerra nacional». Quatre persones van fer de portaveus, però de tot el que van dir l’únic realment trencador és la frase «un rol diferent» referida al líder que vol tornar per via plebiscitària. El sí o el no a la seva figura és doncs la gran diferència entre els dos grups, però quan defineixes una proposta des del rebuig al comandant suprem, a les portes del congrés que l’ha de revalidar o jubilar, has d’anar-hi amb un cap de cartell alternatiu. I si no el tens, comences malament. Dir que poses l’accent en el «projecte» i no en «personalismes» és molt bonic, però les idees es vehiculen a través de les persones. Qui serà la cara visible del grup? Qui anirà a les televisions i les ràdios, i concedirà entrevistes als diaris? Qui serà crucificat pels rebentadors? Diuen que ho sabrem durant el mes de setembre. Ahir van prendre la paraula Teresa Jordà, Marc Aloy, Alba Camps i Xavier Godàs. Si els vaga, poden vostès entretenir-se una estona imaginant-los un rere l’altra en un cara a cara amb Junqueras.