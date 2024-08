Quo vadis, turisme

Catalunya va rebre 12 milions i escaig de viatgers l’any 2012. L’any passat ja n’eren 18,8. És molta gent, sí ... i les dades a nivell espanyol fan esfereir; realment som molts i moltes: a tot arreu. La globalització ha reduït les distàncies d’un món que sembla cada vegada més petit on l’esternut d’un habitant d’Àsia ens pot afectar de forma directa: la covid ja ens ho va deixar clar, això.

Les distàncies avui són gairebé una anècdota: el desenvolupament de sistemes de transport ràpids i econòmics amb infraestructures preparades per fer funcionar tota aquesta voràgine d’anades i vingudes d’humans movent-se com uns autèntics exèrcits invasors, unides a la percepció de tenir tot el món a l’abast, ens han convertit en uns Phileas Fogg. Segurament, l’acabalat viatger aventurer creat per Jules Verne s’estressaria en veure’s acompanyat, avui dia, de milions de viatgers més amb motivacions i aspiracions totalment diferents a la d’aquest famós personatge de ficció de finals del XIX.

Les conclusions del Changing Traveller Report, informe sobre hàbits i tendències de viatge asseguren que, avui dia, Phileas Fogg seria un viatger constant, dependent digital, col·leccionista de records i col·laborador conscient. Podria estar força d’acord amb els atributs que es confereixen a aquest nou perfil, a excepció del darrer. No tinc clar que les persones, quan ens transformem en turistes, siguem col·laboradors conscients amb massa res; que els preguntin sinó als habitants de les destinacions turístiques de capçalera al nostre país el que han de veure i de viure quan arriben els ‘visitants’.

Ens costa posar-nos al lloc de l’altre, per sistema, i això incrementa exponencialment l’impacte que genera la presència humana a qualsevol lloc. D’entrada, ocupem espai i ens agrada disposar-ne amb tota llibertat, sense atendre el petit detall de que ja hi ha persones que hi viuen. I fem molt soroll. Això és intrínsec al caràcter mediterrani. I ens és igual que, en aquella destinació que haguem triat, observem clarament que el nivell de decibels cau en picat: ja hem arribat nosaltres per mostrar-los que la vida alegre no és tal si no és expansiva i amb el volum elevat a la màxima potència.

Parlem de soroll com un element que entendrà tothom i que és molt perceptible per a la població autòctona que rep el turisme, però tenim molts altres aspectes que acaben generant situacions força insostenibles que no es poden resoldre de cap altra manera que reduint la pressió humana que provoquen les allaus de persones amb el consum de recursos i serveis –en situació de sobreexplotació en molts casos– i l’impacte que té sobre les infraestructures, el paisatge i els mateixos habitants.

M’hi ha fet pensar l’article que aquesta setmana va publicar el Jordi Escudé sobre la situació que s’està vivint aquest estiu a la Cerdanya, que ja no amaga l’esgotament i l’enuig fruit dels efectes de la massificació del turisme dels darrers anys. Que territoris tradicionalment acollidors que han crescut i han evolucionat gràcies a l’aportació del turisme mostrin obertament aquest descontentament ens hauria de fer adonar que hem d’intentar contribuir a revertir aquesta situació.

Serem cada vegada més i ens seguirà agradant viatjar i conèixer món. O mirem de posar-nos en el lloc de l’altre i convertir-nos en aliats, o haurem d’anar de vacances amb un escut que ens protegeixi de les males cares i algun que altre estirabot.